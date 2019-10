Como el mes pasado en Moquehuá: Bajaron y robaron partes de 2 transformadores de EDEN en Roque Pérez

La noticia se conoció esta mañana pero decidimos esperar a publicarla porque hay mucha gente susceptible cuando informamos las cosas antes.

Volviendo al tema, bajaron dos transformadores y les sacaron partes de esos transformadores que están ubicados en un extremo del Sector Industrial Planificado de Roque Pérez, ubicado sobre la Ruta Nacional 205 y camino al puente del Canal Sierra.

Se estima que se trata de gente experta en el tema de la electricidad, ya que no cualquiera baja un transformador que está ubicado en la altura y no cualquiera sabe cómo manipularlo para no quedar electrocutado.

A raíz de este robo, algunas de las empresas que están ubicadas adentro del parque industrial se quedaron sin energía eléctrica.

Se está trabajando para tratar de identificar a los delincuentes y seguramente los elementos que sustrajeron son vendidos en algún mercado negro por bastante dinero, porque sino no se entiende cómo se tomaron tanto trabajo y realizaron maniobras tan peligrosas para cometer estos robos.

ROBO SIMILAR EN LA ZONA EL MES PASADO:

El 23 de septiembre de este año, en Moquehuá la Cooperativa Eléctrica sufrió el robo de dos núcleos de transformadores. Oscar Tejeiro presidente de la Cooperativa manifestó que debió ser gente con conocimiento en el tema y habló de pérdidas de $600.000. También expresó que los delincuentes hicieron un trabajo detallado porque es algo muy específico. Fuente y fotografía: “dechivilcoy.com.ar”.-