Comienza una semana clave con discusiones sobre alquileres y tarifas

Por un lado, el secretario de Comercio tendrá una reunión con propietarios e inquilinos. Por el otro, habrá una audiencia en la que se definirá lo que pagarán las familias por el servicio eléctrico.

El desafío de las familias es siempre el mismo: llegar a fin de mes sin la soga el cuello y, en esa misión, el precio del alquiler y las tarifas son ítems principales. Atendiendo esas necesidades, el Gobierno que prometió hacer todo para que el salario le gane a la inflación tendrá dos reuniones claves esta semana: una de Comercio Interior con inquilinos y propietarios; otra del ENRE para discutir sobre las próximas tarifas del servicio eléctrico.

Todo comienza este miércoles: la Secretaría de Comercio convocó a representantes de inquilinos, de propietarios de viviendas en alquiler y planificadores urbanos para escuchar las distintas posiciones ante la situación del valor de los alquileres en Ciudad de Buenos aíres dónde 38% de las familias alquilan.

«El costo de la vivienda se ha colocado en un lugar que come tal parte del ingreso familiar que se vuelve insostenible», sostuvo hoy el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. En esa línea, y tras indicar la convocatoria a la mesa «para escuchar todas las posiciones», Feletti destacó que hoy «el propietario que oferta su propiedad no recibe una renta razonable por el capital invertido», al tiempo que de cubrir esa renta «el inquilino no lo puede pagar».

Ante este escenario «hay que aumentar la oferta inmobiliaria y asegurar un punto de contacto en el valor del alquiler que sea pagable, que sea rentable y esa es una tarea del Estado», dijo el funcionario en diálogo con la radio AM750.

«Nosotros -agregó Feletti- no podemos estar teniendo como se ve en CABA, un Gobierno indiferente que estimula la renta inmobiliaria». y agregó que en la ciudad se observa «un avance enorme de recursos aplicados a la construcción de viviendas que después quedan vacías y terminan expulsando a los sectores medios y bajos al otro lado de la General Paz».

Feletti no descartó ni modificaciones a la ley de alquileres vigentes, que «tiene cuestiones proyectivas para los inquilinos», ni medidas como el «encarecimiento de la vivienda ociosa». Otras posibles medidas son «la rebaja y el incentivo para que se oferte», una modificación en el índice de actualización «para que el componente salario tenga más peso», e incluso una reducción de un año a seis meses para la actualización.

Todas ellas conforman «un conjunto de cuestiones que estamos evaluando»; dijo Feletti para aclarar que la Secretaría «va a plantear el encarecimiento de la vivienda ociosa», en la mesa con los actores del mercado. Insistió en que «hay que balancear» y subrayó: «tal vez haya que ver que pasa con una ciudad vacía y gente durmiendo en la calle».

EL PRECIO DE LA LUZ

Las propuestas de un nuevo cuadro tarifario de transición del servicio eléctrico para los precios de referencia en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el transporte y la distribución de las concesionarias Edenor y Edesur, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se analizarán el jueves próximo en audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

La participación abierta requiere inscripción previa, la que estará abierta a través de la página web del ENRE hasta las 23.59 de mañana, 14 de febrero. La audiencia comenzará a las 8 del jueves y se realizará de manera virtual, de acuerdo con lo establecido en la resolución 25/2022 del Ente, ocasión en la que se expondrá el Régimen de Transición Tarifaria 2022 propuesto por Edenor y Edesur. Asimismo, se analizará la determinación de los Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

A la vez se abordará el precio estabilizado del transporte para el Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del Fuego (Memstdf), junto al Régimen de Transición Tarifaria propuesto por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). En el mismo orden, se escucharán las propuestas de las empresas de transporte de energía eléctrica Transener, Transba, Distrocuyo, Transpa, Transco, Transnea y Transnoa.

La recomposición transitoria se dará bajo la premisa de sostener «la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales», planteó el ente en su convocatoria. Así, los regímenes de transición que resulten de la realización de la audiencia pública en materia de transporte y distribución de energía eléctrica regirán hasta tanto se arribe a un acuerdo definitivo de renegociación.

El ENRE hizo referencia en el comunicado a los aumentos de tarifas aplicados durante la Presidencia de Mauricio Macri. El aumento de tarifas de electricidad estimado por el Gobierno nacional para el año será de hasta 20% a nivel nacional y se aplicará por única vez hasta diciembre. Paralelamente, el ENRE desarrolló una propuesta para implementar en el AMBA una primera etapa del programa de segmentación tarifaria en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Nota gentileza de Infonews.-

Fotografía: Carlos Zampini. Foto de archivo.-