Comenzó la manifestación del campo y Juntos por el Cambio contra el Gobierno

Uno de los nuevos referentes de Juntos por el Cambio, el bailarín Maximiliano Guerra, es uno de los tantos dirigentes del PRO que llegaron temprano a San Nicolás.

De todos modos, no todos los sectores del campo están de acuerdo con la protesta opositora. Por ejemplo, Carlos Iannizzotto, sentenció: «Mi opinión es que Coninagro -es el presidente de la entidad- no esté en un acto político opositor. No tiene olor a campo la marcha».

Gentileza de MInutoUno.-