Ante el intenso mal tiempo y la lluvia caída, varias calles no lograron escurrir el agua en Roque Pérez. Creemos que no es momento de buscar culpables, sino de hallar soluciones.

Le pedimos a quienes transiten con vehículos por o cerca de las calles anegadas, que lo haga despacio. En muchas ocasiones el agua se mete adentro de las viviendas de la gente.

Por favor, un poquito de empatía no le hace mal a nadie.-

Foto de calle Avellaneda frente a Plaza San Juan.-