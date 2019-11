Chau farándula! Amalia Granata asumirá como diputada provincial

«Tengo miedo de fallarle a la gente, que es la que me eligió y depositó su confianza en mí. Ahora voy a ser una funcionaria pública y voy a recibir un sueldo que es plata de los impuestos de la gente. Eso significa mucha responsabilidad para mí. Lo único que quiero es no fallarle a la gente y trabajar para ellos.Y seguir firme con mis convicciones», comentó.

“A veces no sé de dónde saco la fuerza. A veces me pregunto ¿a qué vine a este mundo? ¿Habré sido guerrera en la vida anterior? ¿Por qué tengo que estar todo el tiempo luchando? Nada me fue fácil. Y es una tras otra. Me quieren ensuciar con cosas, salgo de eso y es una tras otra y digo por qué”, se preguntó.



Respecto a la relación entre su función pública y su vida afectiva, Granata contó que de lunes a viernes vivirá en Rosario y que los fines de semana viajará a Capital Federal, donde seguirán viviendo sus hijos. «Si surge algo con los chicos, que es lo principal, vendré. Son tres horas de auto», previno.