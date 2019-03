¿CENSURA, CIERRE O PROBLEMAS TÉCNICOS? NO ESTÁ EN INTERNET EL SITIO DE NOTICIAS “INFONEWS”

El sitio de noticias Infonews que estaba on line en internet, ya no se puede ver. No se sabe si es por problemas técnicos, por censura del gobierno o si se debe a que nuevamente cerró el portal.

Cabe destacar que luego de varios problemas y del cierre en 2016 de este sitio, los trabajadores formaron una cooperativa de trabajo para continuar con sus fuentes laborales. Por eso solicitaban la colaboración de la gente para suscribirse al portal pagando por mes una suma de dinero bastante accesible. Rpereznetonline.com.ar colabora con este sitio siendo suscriptor del mismo.

Esperemos que solo se deba a problemas técnicos.-

Me gusta: Me gusta Cargando...