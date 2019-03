Se realizó un censo de verano de lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) del Parque Provincial Monte Loayza (marino y costero), en la provincia de Santa Cruz, el mayor apostadero reproductivo de la especie en el litoral atlántico americano.

EQUIPO DE TRABAJO INTREGADO POR: Lic. César Gribaudo, Dr. Dante Álvarez, Guardaparque Francisco López y Paula Dufourg.

Introducción:

El Parque Natural Provincial Monte Loayza (ley 2737/04 y ley 3454/16) se

encuentra al sur del Golfo San Jorge, entre los límites geográficos de Punta

Nava al Oeste y Bahía Sanguineto al Este.

Esta zona de playa, constituye el mayor apostadero reproductivo de lobos

marinos de un pelo (Otaria flavescens) del país, y uno de los principales en el

mundo.

El mismo se extiende hoy a lo largo de unos 10000 metros en las playas del

centro-este del Parque Natural.

En 1986, desde el Museo Educativo Patagónico, se comenzaron a realizar

relevamientos sistemáticos en verano e invierno, en forma ininterrumpida por

34 años, hasta la actualidad. Estos relevamientos fueron aportando importante

información a todas las investigaciones, propuestas de gestión, estudios, etc., a

la autoridad de aplicación, el Consejo Agrario Provincial.

Desde 2008, esta área es gestionada en conjunto por el Consejo Agrario de la

Provincia de Santa Cruz, con la Fundación Hábitat y Desarrollo, logrando a su

vez anexarle una porción de tierras de la Estancia La Madrugada, aumentando

de esta manera su área de protección, que se constituyó en la Reserva

Asociada Cañadón del Duraznillo.

Sistemáticamente se llevan adelante trabajos de campo censando la población

de lobos marinos de un pelo, para conocer la evolución de la estructura

poblacional.

Metodología de trabajo

En el censo de este año se continuó con la metodología utilizada durante las

campañas estivales de 2.009 a 2.012 (de Fundación Patagonia Natural) y de

2013 a 2018 invernales y estivales (César Gribaudo, Museo Educativo

Patagónico, Fundación Hábitat y Desarrollo y Consejo Agrario Provincial),

tomando fotografías desde puntos estratégicos.

Los grupos fueron numerados y censados desde puntos elevados.

Cada grupo de lobos marinos identificado fue fotografiado en varias tomas.

En estos censos se diferenciaron categorías de edad y sexo.

El trabajo de gabinete implicó el análisis de 853 fotografías tomadas con la

cámara Nikon P900, zoom X83 (equivalente en 135mm a un zoom 24-2000),

de 16,1 megapíxeles de resolución.

Se las analizó individualmente, contando los individuos por sectores.

Materiales

 Binoculares 10 X 50.

 Cámara Fotográfica Nikon P900, zoom X83 de 16,1 megapíxeles.

Relevamiento.

Para el censo de verano realizado el sábado 7 de febrero de 2019 se

establecieron 43 grupos de fotografías. Los mismos fueron agrupados, para un

mejor entendimiento, en 5 zonas; tal como se lo graficó en los mapas de

informes anteriores.

Lo que denominamos zona 1, está determinada por dos grupos de la Playa de

Partos. Los mismos se encuentran separados desde el centro de la caleta

hacia el este; como a su vez por unas rocas sobre la Playa Cormoranes.

Vale aclarar que esta división fue realizada para mejorar la tarea en el conteo

de individuos. Parte de este grupo, una semana antes estaba más extendido,

ocupando toda la superficie de playa de Partos.

Lo que corresponde a la Playa Cormoranes la misma se encuentra dividida por

una roca en la playa al oeste de la misma (es claramente la continuación de la

playa de partos), y al este se instalaron machos IV y algunos III con pequeños

harenes o cada uno con una o dos hembras. Este patrón de ubicación es

similar a la ocupación del espacio de la antigua playa de partos donde,

alrededor del área central de cría se ubicaban los machos solteros para robar

hembras. Al haber ahora gran cantidad de hembras jóvenes, la estrategia

parece ser la de ocupar espacios aledaños para poder aparearse con ellas.

Luego sigue una playa de machos solos (al que denominaremos zona 2), que

separa a los grupos de la zona 1 y 3).

Lo que corresponde a la zona 3 es el sector al oeste del estacionamiento. Vale

aclarar que tanto la zona 1 como la zona 3 pueden ser consideradas parte del

área central de cría, la cual se ha extendido con respecto a años anteriores

(hecho que se comprobó en los últimos años).

La denominada zona 4, se encuentra ubicada desde el este del

estacionamiento, hasta lo que corresponde al sector este del acantilado

completo. En esta zona encontramos una importante área de parto y cría, dato

consignado en informes anteriores.

A su vez, desde el año 2018 también consideramos sector de cría a la zona

debajo de los acantilados, donde se encuentran varios grupos. Este último

sector, en informes anteriores pertenecía a la zona 5, pero desde el año

pasado podemos considerar que forma parte de la zona 4, ya que la zona de

cría se extendió hasta allí.

Por ultimo lo que va desde el fin de los acantilados hacia el este se denomina

zona 5. En este sector se observan más hembras, juveniles machos solos y

algunos pequeños harenes con madres y algunas crías (sobre todo en los

grupos más cercanos al acantilado).

Censo:

En la Zona 1 había 1772 individuos:

 887 crías,

 818 hembras y juveniles,

 43 machos adultos,

 24 machos subadultos.

En la Zona 2 había 482 individuos:

 4 cría,

 249 hembras y juveniles,

 97 machos adultos,

 132 machos adultos y subadultos.

Este sector se ubica en la caleta entre la playa de partos y la antigua playa de

solteros.

En la Zona 3 había 2615 individuos:

 1068 crías (prácticamente la misma cantidad que en 2018: 1076)

 1431 hembras y juveniles (la mitad que el 2018: 2919)

 40 machos adultos,

 76 machos adultos y subadultos.

Comparado con los años anteriores se observa que en las dos categorías de

machos hay un tercio de la cantidad que había en 2018.

Evaluando que existe esta cantidad de machos, que hay la misma cantidad de

crías y prácticamente la mitad de hembras y juveniles, se busca una idea que

pueda explicar esta baja en el número de individuos.

Se cree que en el momento que las fotos fueron tomadas, muchos adultos

habían salido al mar a comer, sumado a que posiblemente hace más de una

semana que comenzaron a moverse a otras zonas o irse de Loayza.

En la Zona 4 había 6490 individuos:

 2492 crías,

 3665 hembras y juveniles,

 261 machos adultos

 72 machos adultos y subadultos.

Con respecto al 2018, en 2019 hay en general un 5% más de individuos en

este sector. Diferenciando por clase etaria, se observó un aumento similar en

hembras y juveniles aunque el mayor aumento se observó en las crías.

La categoría de machos fue la que disminuyó notablemente, con un 36%

menos. Con respecto a esta disminución, puede significar la transición para

llegar a ser un área de cría como pasó en otros sectores, y como lo venimos

enunciando en informes de años anteriores.

Sumando estas 4 zonas que formarían el área central de cría actual, los

individuos discriminados por sexo y edad son:

 4451 crías,

 6163 hembras y juveniles,

 745 machos adultos y subadultos.

En esta área, la zona 2 y un sector que divide las zonas 3 y 4, son de machos

solos, que generalmente se encuentran hacia el sur de todos los grupos

reproductivos.

En el momento del censo, en la mayoría de los grupos se notaba claramente la

existencia de guarderías.

El total de individuos en éste área de cría es de 11359, lo que representa el

74,94% de población de Monte Loayza.

En cada uno de los grupos reproductivos de estas 4 zonas, siempre hacia el

este (derecha, mirando hacia el mar), se ubican machos solos o con algunas

hembras jóvenes sin crías.

Hacia el este de los acantilados, se encuentra la zona 5.

(Ésta zona ya no limita al sur con la Reserva Cañadón el Duraznillo)

En la zona 5 había 3798 individuos:

 201 crías,

 2649 hembras y juveniles,

 948 machos adultos y subadultos.

La zona 5, puede considerársela hoy la verdadera playa de solteros.

Hay que prestar especial atención al crecimiento de la lobería hacia el este,

dado que hasta hace pocos años atrás, su extensión era desde playa de partos

hasta donde llega la zona 3.

Actualmente se ha desplazado más de 4 km hacia el este.

A su vez, desde el 2008 (inicio de la gestión en conjunta de la Fundación

Hábitat y Desarrollo y el Consejo Agrario de la Provincia de Santa Cruz) el

sector ocupado por los lobos marinos se extendió hacia el este más de 7 km.

Elefante marino del sur.

Se realizó un censo de los individuos presentes en el área.

En total fueron 8 individuos.

TOTAL POR CATEGORÍA DE EDAD Y SEXO

 Crías 4.652

 Hembras y juveniles 8.812

 Machos sultanes y subadultos 1.693

TOTAL DE INDIVIDUOS 15.157

Resultados.

El total de lobos censados durante la presente temporada fue menor en un

13,10% al registrado en la temporada anterior, con respecto a los datos

tomados el 3 de febrero de 2018.

Se contabilizaron un total de 15.157 lobos marinos de un pelo (Otaria

flavescens) y 8 elefantes marinos (Mirounga leonina) a partir del análisis de

853 fotografías.

Los ejemplares se distribuyeron en forma heterogénea, reconociéndose 5

zonas, analizándolas en 43 grupos para el censo.

La cantidad de crías nacidas esta temporada asciende a 4.652.

El total de crías registradas en el presente censo fue mayor en un 16,16% al

registrado en 2018.

De acuerdo a los resultados del análisis de los grupos por zonas,

principalmente los ubicados al oeste del estacionamiento (zonas 1 y 3), siguen

estableciéndose como un área importante de parto y cría cada vez más

numeroso.

Desde hace cuatro años, esto sucede también al este del estacionamiento

hasta el pie oeste de los acantilados (zona 4). Y hace dos años, ya la base del

acantilado hasta su sector este, también lo incorporamos como zona de cría.

Esta utilización del espacio indica un claro aumento en la tasa reproductiva de

la misma.

Ya confirmado este comportamiento y ocupación del espacio, hay que correr

los carteles indicativos de playa de solteros hacia el fin del acantilado al este,

como lo consignáramos en informes de años anteriores, generando nueva

cartelería en el primer mirador consignando los sectores, con las siluetas de la

geografía que se está observando.

En resumen, todo el sector que abarcan las zonas 1 a 4 es hoy el área

principal de cría de Monte Loayza, con un porcentaje de nacimientos sobre el

total de individuos presentes al momento de censo de 39,20%, y el 64,44% de

crías sobre el total de machos, hembras y juveniles.

Para lo que corresponde a la zona 5 el número de crías representa un 5,59%

del total de individuos (machos, hembras y juveniles).

Si consideramos que en el sector de cría (zonas 1 a 4) hay más de 3000

cachorros en guarderías, y que muchas hembras deben haber ido al mar a

alimentarse, podemos concluir que este año hay cerca de 18.000 individuos

en el Parque Natural Provincial Monte Loayza.

Agregado a este evento, hace unos años venimos observando que playa de

partos concluye su actividad de parición la última semana de enero.

A su vez comienza la segunda etapa de cría, la cual implica el desplazamiento

de los adultos con sus respectivas crías, a la antigua playa de solteros para

una mejor protección y practica de nado.

Este comportamiento se ve explicado debido a la topografía de la zona, ya que

es una caleta baja, protegida por rocas que permite la formación de lagunas

seguras para ese aprendizaje. Por consiguiente, puede ser que en el momento

del censo algunos individuos ya hayan emigrado, además de los que se

encuentren en el mar comiendo.

Creemos necesario (tal como lo propusimos en 2015, 2016, 2017 y 2018)

implementar el año que viene, un marcaje de unas 40 crías y madres, y

algunos sultanes (de ser posible), para poder establecer el aporte de

individuos de Monte Loayza hacia apostaderos cercanos que incrementan su

número a partir de los meses de marzo y abril.

Claro está que, comprender la dinámica poblacional de esta especie, en

particular los patrones y procesos involucrados en la recuperación, es esencial

para el manejo adecuado de los lobos marinos en la región norte y centro de la

Patagonia. Los datos obtenidos en estos sucesivos censos, pueden

proporcionar información sobre los mecanismos potenciales que regulan la

dinámica de otras poblaciones de lobos marinos y, por lo tanto, contribuir a

comprender las diferencias observadas en las tendencias de la población en

todo el rango de distribución global de la especie.

En general, se espera que este tipo de estudios contribuyan a esfuerzos de

conservación más amplios para las poblaciones de lobos marinos del sur y

constituyan una línea de base para futuros estudios de modelos

multiespecíficos sobre el efecto de la recuperación de la población de lobos

marinos en el ecosistema marino en el norte y centro de la Patagonia,

Argentina.

Por ello y con el fin de mejorar el conocimiento de esta colonia y aportar

también al entendimiento de la población de Otaria flavescens en general, es

fundamental aprender acerca de la dinámica de una colonia.

Este tipo de estudio se basa principalmente en los censos que se realizan año

a año, por ello recae la importancia en la continuidad de los mismos y cabe

destacar la necesidad del marcaje de individuos para comprender los procesos

que afectan a la metapoblación en general.

Lic. César A. Gribaudo

