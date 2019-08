Más allá de gustos e ideologías personales, que este domingo sirva para afianzar la DEMOCRACIA, que tanto nos ha costado en este país. Recordemos a quienes hoy no están y no podrán elegir el domingo a sus candidatos.

Sea cual sea la elección de cada uno, celebremos la DEMOCRACIA. Sin dudas el mejor sistema de gobierno que existe y que nos permite elegir cada dos o cuatro años a quienes guiarán los caminos del país, la Provincia y nuestro distrito de Roque Pérez (entre otros).

Veamos a quien no piensa como nosotros, solo en un rival momentáneo, no lo veamos como a un enemigo. Porque todos quieren lo mejor para el país, la Provincia y Roque Pérez. No nos creamos los únicos dueños de la verdad. Podemos estar muy equivocados, así que vayamos a las urnas con la mejor de nuestras ondas y votemos a quienes nos de la gana y respetemos a quien vote diferente. Esas son las reglas del juego en esta vida. No todos pensamos igual.

Les deseamos a todos los precandidatos muchísima merd y deseamos que sea una elección tranquila y sin problemas.

FELIZ DEMOCRACIA!!!