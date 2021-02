Casualidades del destino, «Guerra» reemplazará a Menem en el Senado

En reemplazo del fallecido ex presidente Carlos Menem, deberá asumir en el Senado Ricardo Guerra, quien fue ministro de Hacienda de La Rioja, ya que en la lista figura como el primer suplente.

Si bien en la lista de candidatos Florencia López, actual vicegobernadora riojana, era la sucesora, como en el año 2017 todavía no había no estaba vigente la ley de paridad de género, entonces por ley y por su cargo, lo sucederá Guerra.

¿Por qué casualidad?, porque durante el gobierno de Carlos M. pusieron dos bombas en el país, además fue acusado de haber sido el autor mediato de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, en noviembre de 1995. Pero no se debe olvidar que durante su gobierno se produjo la venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia-Herzegovina que fue un escándalo político en Argentina, y fue una serie de ventas ilegales de armamentos fabricados en la Fábrica Militar de Río Tercero en Argentina, utilizados por Croacia y Bosnia-Herzegovina en las Guerras Yugoslavas y por Ecuador en la Guerra del Cenepa contra el Perú.