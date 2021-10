Casi 7 horas sin 3 redes sociales en el mundo ¿por qué?

Facebook, Instagram y WhatsApp se cayeron a nivel mundial y los usuarios todavía no pueden utilizarlas. Luego, Twitter, Tik Tok y Telegram también reportaron fallas. Reuters no pudo confirmar de inmediato el problema que está afectando a los servicios. No obstante, el mensaje de error de la página web de Facebook sugería un error de Sistemas de Nombre de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés).

El DNS permite a las direcciones de las webs llevar a los usuarios a sus destinos. Una caída similar en la compañía en la nube Akamai Technologies Inc hizo caer a múltiples sitios web en julio. ¿Qué significa esto? . Una caída similar en la compañía en la nube Akamai Technologies Inc hizo caer a múltiples sitios web en julio. Todas las direcciones web tienen una dirección IP. Cuando las personas ingresan la URL en el buscador, el servidor DNS traduce el dominio en la dirección IP y despliega la página. «Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento», señaló la cuenta oficial de la plataforma de mensajería en Twitter. «Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad y actualizaremos aquí lo antes posible«. La red de distribución de contenidos (CDN, content delivery network en inglés) ayuda a las diferentes páginas web a entregar lo que hacen de una forma rápida y segura. Este tipo de caídas suelen tener como culpable alguna actualización errónea que se ha lanzado sin estar probada a fondo o algún fallo técnico en una central. Lo más probable -aseguran- es que se trate de un fallo a nivel de software como lo ocurrido con Fastly, que afectó a las webs de medios de comunicación de todo el mundo. Nota gentileza de MinutoUno.-