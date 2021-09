CARTA DE LECTORES. UNA MADRE RECLAMA JUSTICIA EN ROQUE PÉREZ

«Quiero hacer de público conocimiento, a través de este medio, el hecho ocurrido hace exactamente un año atrás, el incidente con mi hijo Cristian Leonardo Ojeda, de manos de Gabriel Ojeda (sin parentesco alguno), quien se tomó el derecho de quitarle la vida.

Habiendo pasado un año, todavía no tengo respuesta alguna sobre cómo está imputado éste asesino.

Fui aconsejada por Ayuda a la Víctima de Saladillo, a buscar un abogado particular para que me pueda ayudar y orientar con los pasos a seguir, pero por el momento no estoy en condiciones de abonar dicho profesional.

Queremos que se haga Justicia y que el caso no quede impune.

Muchas gracias».

Maria Valeria Giles

DNI 24408639

Nota de la Redacción: El hecho ocurrió en Roque Pérez.-