CARRICA NO ESTÁ EN CALIDAD DE PRÓFUGO POR EL MOMENTO

En una nota que hiciemos con fecha 1 de enero de 2019, expresamos que: “La mamá de la nena pide Justicia y que lo encuentren porque estaría prófugo.” y luego de consultar a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Roque Pérez, se nos informó que aún no tienen nada de esas causas. Por lo cual no estaría en calidad de “prófugo” por el momento. Pero la Justicia no podía dar con su paradero para dejarle las notificaciones de las causas.

La mamá de la nena nos hizo llegar ahora las denuncias por violencia de género y por abuso (contra la nena) y las difundiremos esta tarde.

Por otra parte, Jorge Carrica estuvo hoy en la Municipalidad de Roque Pérez (desconocemos para qué) y mandó un mensaje por Facebook diciendo que quiere hablar conmigo (Carlos Zampini). A lo que le respondí “sí, digamé” y aún no obtuve otra respuesta. Por lo cual, no tengo idea sobre qué quiere hablar este hombre, pero trataremos de entrevistarlo para que nos dé su versión de los hechos. Aunque he visto y tengo en mi poder las denuncias con número de carátula y todo y es tal cual lo publicamos a principio de año.-

