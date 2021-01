CARNE: “En un gobierno peronista la milanesa no puede valer 550 mangos cuando la gente gana $1200. Están haciendo laburar a la gente por dos kilos de carne”, dijo Samid

“El acuerdo de carne no sirve para nada; es un arreglo para los frigoríficos”, disparó Samid, que además señaló que “venden vaca que vale la mitad del novillo como si fuera novillo”.

“Nos dan retazos de exportación. A los únicos boludos que se los entregan son a los argentinos. Ni los chinos los quieren”, arremetió en diálogo con El Destape Radio. Además, puntualizó que «la gente no puede morfar», aunque destacó como «extraordinario que el Gobierno no haya subido los servicios». Sin embargo, puso reparos ante el hecho de que el Poder Ejecutivo «permitió que los alimentos suban al doble de la inflación”.

“Este fue el año que menos se consumió carne en la historia”, señaló el empresario, quien también puntualizó que “en un gobierno peronista la milanesa no puede valer 550 mangos cuando la gente gana $1200. Están haciendo laburar a la gente por dos kilos de carne”.

“Los alcahuetes que están alrededor le dicen que está todo bien”, concluyó.

Asimismo, se refirió a su situación judicial, que lo tiene con prisión domiciliaria, y cargó contra Mauricio Macri. “Estoy en cana esperando que la Corte diga si soy inocente por una asociación ilícita sin delitos. Un invento de Macri con la mesa judicial”, señaló.

Samid remarcó que “los padres de estos hijos de puta hicieron desaparecer 30 mil argentinos. Los abuelos de estos bombardearon la Plaza de Mayo. A mí me metieron dos o tres años en cana, no me hicieron nada. Me dieron un caramelo”. Y puntualizó que “dice que en dos años hice una Asociación ilícita y yo manejé una empresa familiar desde 1921”.

Nota gentileza de Infonews.-