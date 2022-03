CAMPO | «No podemos descartar ningún escenario, ni de subas fuertes, ni de un ajuste a la baja»

Buenos Aires, marzo de 2022 – El profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, Dante Romano, aportó una mirada de la actual situación del campo que aguarda anuncios del gobierno nacional y, al mismo tiempo, analiza lo que la guerra entre Rusia y Ucrania podría generar en el sector a nivel mundial. A continuación sus citas más destacadas: «¿Qué pasaría con el mercado de granos si mañana termina el conflicto Rusia/Ucrania? Se retoma el flujo de embarques de una zona que genera el 80% de las exportaciones de aceite de girasol, un 30% de trigo y un 16% de maíz. Pero se tendrían que sembrar granos de verano en abril y levantar la fina, y es imposible saber cómo quedó la estructura productiva y logística. Analistas privados creen que habrá una caída de area de 40%».

«El lunes pasado, la soja local argentina bajó 15 usd/tt descontando que se quitaba el diferencial arancelario para la soja, y ayer jueves volvió a bajar cuando en el exterior sube. Esto se debe a que se aguarda al anuncio de hoy del presidente Fernández. Algo no cierra».

«No podemos descartar ningún escenario, ni de subas fuertes en el corto plazo, ni de un ajuste a la baja en cualquier momento».

«Las lluvias que mejoraron el perfil de los suelos estabilizan la producción esperada de maíz y soja. Por el lado de ventas, la necesidad internacional de maíz y trigo está generando precios impensados para los granos. Sin embargo, el problema es que esto impacta en el costo de producción de los alimentos, y se corren rumores de intervención en los mercados. Esto lleva a gatillar ventas».

«Pero al mismo tiempo pensando en la siembra de trigo, ahora que se ve más humedad, el desafío es conseguir fertilizantes, aún pagando costos muy altos. La dificultad para conseguir insumos claves para el nuevo ciclo es otro costado del conflicto en el mar negro, de donde sale el 15% de estos productos. Los especialistas marcan que no sería un problema de cantidad, sino de incertidumbre en los países que tienen disponibilidad para exportar, ya que la formación de precios con un actor como Rusia fuera del mercado es totalmente diferente».

«Mientras todos miran el maíz y la soja 21/22, no habría que dejar de ver qué situaciónes puntuales de este año generaron subas en las posiciones 22/23. Con costos que subieron mucho, capturar estos precios puede ser vital. Si los valores de los granos bajan a niveles pre-guerra y pre-seca sudamericana, la rentabilidad desaparece».

«Con los precios encontrando techos, los productores empiezan a acelerar ventas. Pero, además, contribuye la baja de la brecha del tipo de cambio oficial vs. mep al 75%. El productor necesita conservar el valor de los dólares, ya que en unos meses tendrá que volver a invertir gran parte de lo que está cobrando en un nuevo ciclo, con insumos dolarizados».