CAMBIOS Y NUEVAS AUTORIZACIONES BAJO «CUARENTENA LOCAL ADMINISTRADA» EN ROQUE PÉREZ

CAMBIOS Y NUEVAS AUTORIZACIONES BAJO «CUARENTENA LOCAL ADMINISTRADA».

El Municipio de Roque Pérez informa que las habilitaciones tienen carácter provisorio y restrictivo hasta el día 28 de junio o antes si se confirmara la circulación comunitaria de COVID-19. En todos los casos el incumplimiento de las mismas significará la clausura del comercio o servicio, o bien de la actividad o rubro si se comprobara un incumplimiento generalizado.

SALIDAS SALUDABLES:

En el Parque Ratto solo se podrá caminar.

Las clases de tenis y padel pueden realizarse entre dos (2) personas no convivientes pero separadas por la red y con presencia de profesor.

Los entrenamientos personalizados se podrán realizar en grupos de tres (3) personas respetando una distancia entre ellos de cinco (5) metros como mínimo y con la utilización del material (colchoneta, mancuernas, etc) personal, estando prohibida la organización de circuitos.

La disciplina patín podrá realizarse con tres (3) alumn@s como máximo en lugares amplios como los playones ya mencionados, respetando la distancia entre ellas de cinco (5) metros como mínimo.

GIMNASIOS, CENTROS DE PILATES, YOGA, KICK BOXING, ETC:

Se presentará un escrito con los datos (nombre y apellido, DNI, dirección, teléfono y lo que resulte necesario) de las personas que van a realizar dicha actividad a cargo del profesor X, y su horario correspondiente.

Se permiten turnos diarios de una hora de clase con treinta (30) minutos de separación entre cada una para la correcta desinfección de materiales e higiene personal dentro de la franja horaria correspondiente (7:00 a 19:00 horas) , así como también la ventilación del espacio entre clases.

De acuerdo a las dimensiones de cada salón, previamente inspeccionados por el municipio, se formarán grupos reducidos y se marcaran zonas que debe respetar cada persona, como así la utilización del material es personal en esa hora de clase.

Los gimnasios, centro de pilates, centros de yoga, etc., deberán contar con un trapo de piso con lavandina en la entrada al lugar.

Al ingresar al lugar la ropa de los alumnos deberá ser rociada con alcohol 70/30.

Contará con una zona llamada sucia para dejar las mochilas, camperas, etc, que deberán estar separadas entre sí por 1 metro.

Las clases NO podrán realizarse con rotación por zonas o circuitos y cada alumn@ tendrá su equipo de trabajo para utilizar, previamente dejado en cada zona por el profesor.

El/la profesor/a:

Debe usar tapaboca en todo momento, en el caso que realice la actividad junto a los alumnos deberá quitárselo.

Debe contar en el lugar con: alcohol en gel para la desinfección en la entrada tanto como a la salida del mismo, alcohol al 70% o agua con lavandina, un (1) paño diferente para cada clase para la correspondiente desinfección del material utilizado, y así quedase en óptimas condiciones para su próximo uso.

Mantendrá la distancia correspondiente con el/la alumn@ durante toda la actividad que será de un mínimo de tres (3) metros.

El/la alumno/a:

Debe asistir a la clase con tapaboca, el cual se quitará para realizar la misma y volverá a colocárselo al finalizar.

Debe desinfectarse con alcohol 70/30 en la entrada del gimnasio para higienizarse al inicio y al final de la clase.

Mantendrá la distancia correspondiente con el/la profesor/a.

CLASES DE PINTURA, DIBUJO, ETC.:

Se presentará un escrito con los datos (nombre y apellido, DNI, dirección, teléfono y lo que resulte necesario) de las personas que van a realizar dicha actividad a cargo del profesor X, y su horario correspondiente.

Se proponen turnos diarios de clase con treinta (30) minutos de separación entre cada una para la correcta desinfección de materiales e higiene del lugar así como también la ventilación del espacio entre clases.

Las clases se realizarán dentro de la franja horaria correspondiente, 8:00 a 19:00 horas.

De acuerdo a las dimensiones de cada salón y previa inspección municipal, se formarán grupos reducidos. La utilización del material es personal en la clase.

Los salones donde se dictaran las clases de pintura y dibujo deberán contar con un trapo de piso con lavandina en la entrada al lugar.

Al ingresar al lugar la ropa de l@s alumn@s deberán ser rociados con alcohol 70/30

El espacio contará con una zona llamada sucia para dejar las mochilas, camperas, etc que deberá estar separadas entre sí por un (1) metro.

El/la profesor/a:

Debe usar tapaboca en todo momento.

Debe contar en el lugar con: alcohol en gel para la desinfección en la entrada tanto como a la salida del mismo, alcohol al 70% o agua con lavandina.

Mantendrá la distancia correspondiente con el/la alumn@ durante toda la actividad que será de un mínimo de tres (3) metros.

El/la alumn@:

Debe usar tapaboca en todo momento.

Debe desinfectarse con alcohol 70/30 en la entrada del gimnasio para higienizarse al inicio y al final de la clase.

Mantendrá la distancia correspondiente con el/la profesor@.

Deberán tomarse la temperatura antes de ir a la clase.

Municipio de Roque Pérez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...