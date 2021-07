Cambios en el programa de finalización de ciertas funciones de Samsung Cloud

* Ya no se podrán usar las funciones anteriormente mencionadas * Se encuentran disponibles la migración a OneDrive y la descarga de datos

Puede continuar usando otras funciones de Samsung Cloud, que no están sujetas a la terminación (la copia de seguridad/la sincronización y la restauración de otros datos como contactos, calendario y notas, etc.).

* Los datos se eliminarán por completo 60 días después de que seleccione Descargar mis datos, o en la fecha de finalización definitiva 2021-11-30, lo que ocurra primero. * Una vez que seleccione Descargar mis datos, no podrá transferir sus datos a OneDrive.

También admitimos las descargas seguras de datos hasta que finalicen estas funciones para clientes que no pueden usar o no desean usar OneDrive.

* Esto podría no admitirse en ciertos países o modelos de dispositivos. * La transferencia de datos finalizará las funciones existentes de Sincronización de Galería y de la Unidad y, al finalizar la transferencia, los datos de la Galería y de la Unidad sincronizados/almacenados en Samsung Cloud se eliminarán por completo. (Los datos transferidos se pueden consultar en OneDrive).

Gracias.

