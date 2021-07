C.A.B.A.: Rodríguez Larreta, sobre el plan de la Ciudad para sumar más horas en escuelas y universidades: “La presencialidad tiene que ser la regla, no la excepción”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy el Plan gradual y cuidado para sumar más horas de presencialidad en escuelas y universidades de la Ciudad. “La presencialidad tiene que ser la regla, no la excepción. Venimos haciendo el mayor esfuerzo para garantizar que los chicos aprendan en el aula y se preparen para el futuro junto a sus compañeros y docentes”, expresó Rodríguez Larreta. A su vez, indicó que “a finales del año pasado, el compromiso se actualizó para que todos los chicos y chicas empezaran el 2021 de manera presencial, incluso dos semanas antes, el 17 de febrero”, y agregó: “Así se garantizó que las escuelas estuvieran abiertas todos los días al menos durante una jornada simple. Y cuando la situación sanitaria obligó a más restricciones, la Ciudad siempre defendió la presencialidad”. PLAN GRADUAL Y CUIDADO PARA SUMAR MÁS HORAS DE PRESENCIALIDAD EN ESCUELAS Y UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD En esta segunda mitad del año los chicos necesitan estar más tiempo en las aulas para fortalecer el aprendizaje y pasar de año con los conocimientos que necesitan. En primer lugar la burbuja va a pasar a ser el aula, lo que va a permitir que haya más horas de clase y que todos los chicos se vuelvan a encontrar con todos sus compañeros. Antes las burbujas eran de grupos más pequeños. En segundo lugar, se definió un plan gradual para que todos los chicos de todos los niveles, a partir de agosto y de manera progresiva, vuelvan a la presencialidad como era antes de la pandemia. La escuela secundaria Los chicos de la secundaria fueron los que más tiempo estuvieron fuera del aula, porque en los momentos en los que la situación sanitaria empeoró se priorizó la presencialidad de los más chicos. Esto aumenta el riesgo de deserción, en especial de los que están más cerca de graduarse. Son los que menos tiempo tienen para recuperar todo lo que no pudieron aprender y el vínculo con sus compañeros. Y muy pronto se van a incorporar al mundo adulto y necesitan que la escuela tenga las puertas abiertas para acompañarlos en ese proceso de transición. Especialmente los que egresan de quinto año. Además, directivos y familiares han revelado que muchos chicos de secundaria se están viendo afectados en su bienestar emocional. El calendario de regresos Se avanzará por etapas a partir del 4 de agosto. Si bien las vacaciones terminan unos días antes, el 2 y el 3 de agosto hay mesas de examen para alumnos de secundario. De modo que esos días sólo deben asistir los chicos que tengan materias previas que rendir. Desde el 4 de agosto, volverán a la rutina habitual los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria, los de quinto y sexto año de secundaria técnica. El 9 de agosto volverán los de primero, segundo y tercero de secundaria y primero, segundo, tercero y cuarto de secundarias técnicas. Una vez completa la secundaria, y siempre que la situación sanitaria lo permita, el 17 de agosto van a volver a la rutina habitual los chicos del nivel primario, los de modalidad especial, los de escuela para adultos, los del nivel superior no universitario y los de los Centros de Formación Profesional. Y el 23 de agosto lo harán los chicos del nivel inicial. Hasta que llegue el día en el que les toque retomar la rutina habitual, todos los estudiantes van a seguir cursando de manera presencial con la misma modalidad que terminaron antes de las vacaciones. En total, son 700.000 alumnos que van a volver a su esquema de clases pre pandemia. Obligatoriedad La asistencia a las aulas en este semestre va a ser obligatoria. Quedan exceptuados aquellos chicos que tengan alguna condición de riesgo o convivan con personas de riesgo. Ellos van a poder seguir aprendiendo a distancia. Universidades Los jóvenes universitarios necesitan volver a las aulas. Llevan ya tres cuatrimestres cursando en la virtualidad. La Ciudad está trabajando con las universidades públicas y privadas los protocolos que permitan, después de las vacaciones, un regreso gradual y cuidado de las clases teóricas presenciales. Durante esta semana, habrá una serie de reuniones técnicas. A partir del 17 de agosto, las universidades podrán optar por retomar gradualmente las clases teóricas presenciales. Para eso deberán asegurar un distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre los estudiantes, ventilación y medidas de protección generales, como el uso de tapabocas, alcohol en gel, toma de temperatura y la implementación de un protocolo de aislamiento de casos sospechosos, entre otras medidas de cuidado. Tal como ocurrió con otras actividades universitarias ya autorizadas, los protocolos deberán ser elaborados por las universidades. Una vez que el Ministerio de Salud porteño otorgue el aval sanitario, deben ser aprobados por el Gobierno nacional. Hoy las únicas actividades universitarias presenciales son las prácticas en talleres, laboratorios y hospitales-escuela, además de los exámenes finales presenciales y los servicios de apoyo académico a los estudiantes. Hay 500.000 jóvenes estudian en diferentes instituciones en toda la Ciudad. Por eso, hace un mes se reglamentó el Régimen de Promoción de Residencias Estudiantiles para fomentar la construcción y remodelación de residencias universitarias. Y también se lanzaron créditos junto al Banco Ciudad para acompañar la experiencia de quienes eligen la Ciudad para cursar sus estudios. Y también es un primer paso para volver a atraer a los más de 10.000 estudiantes de todo el país que cada año eligen hacer sus carreras universitarias en Buenos Aires.