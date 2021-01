Buscan a una nena de 13 años desaparecida en La Plata

Este jueves se retomó la búsqueda de Morena Daiana Gastañaga, la adolescente que desapareció el martes en La Plata. Su madre se reunió con el secretario de Seguridad de esa ciudad, Darío Ganduglia.

Personal de la Policía Bonaerense, Científica, la división Canes y de la DDI La Plata retomaron este jueves la búsqueda de la nena de 13 años que desapareció el martes a la tarde en La Plata, al tiempo que se analizaron los movimientos de la menor con las cámaras de seguridad aportadas por el municipio, informaron fuentes de la comuna.

Según consta en la denuncia, Morena Daiana Gastañaga tiene una altura de 1,62, es de tez blanca, cabello castaño por debajo de los hombros y decoloraciones en las puntas. Minutos después de las 15, del pasado martes, se perdió el rastro de la adolescente y no volvió a su casa ubicada en 136 y 511, de la localidad de Hernández, partido de La Plata. La familia informó que la mamá tuvo un contacto vía WhatsApp con Morena, a las 13.15, y un último diálogo a las 15, pero que al regresar a su casa a las 16, la adolescente no se encontraba y ya no contestó los mensajes.

Una de las búsquedas que desarrollan los investigadores está basado en el recorrido que hizo con la tarjeta SUBE, la que indica que se activó a las 15.15 del martes en la estación de Gonnet, del ferrocarril Roca; a las 16.44, en Plaza Constitución; y a las 23.17, en la línea de colectivos 174, interno 614, pero «no hay pistas concretas sobre su paradero».

Ayer, la policía realizó un rastrillaje con perros por la zona de su domicilio que se extendió durante toda la noche, pero «sin ningún resultado», dijo hoy a la agencia de noticias Télam, Marisa, tía de la niña.

En tanto, la mamá de Morena se reunió con el secretario de Seguridad de La Plata, Darío Ganduglia, en las oficinas del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde revisaron las cámaras de seguridad y analizaron puntos donde la chica pudo haber estado.

Según manifestaron familiares, la desaparición de Morena causó sorpresa ya que dicen que mantiene una buena relación con su madre. La causa está a cargo de la fiscalía de Virginia Bravo. Ante cualquier información se requiere llamar al 911 o a los celulares 0221- 4186814 y 0221-6735488.

Nota gentileza de Infonews.-