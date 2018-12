BUSCAN A UNA CHICA QUE DESAPARECIÓ. ES DE LA LAGUNA DE LOBOS

Familiares y amigos de Pamela Sanguinetti, radicaron la denuncia en una comisaría porque desde hace 2 días no saben nada del paradero de ella. Habría salido a las 7 de la mañana hacia un nuevo trabajo en Ramos Mejía (Pcia. de Bs. As.) y una amiga dice que Pamela habría radicado una denuncia por robo, por lo que se cree que no tendría en su poder su teléfono celular, lo cual imposibilita que la familia o amigos se comuniquen con ella.

Pamela había denunciado un abuso en su cuenta de Facebook el 15 de diciembre, de parte de un familiar de su madre, y denuncia que la madre, nunca se lo creyó.

De acuerdo a lo que RPEREZNETONLINE.COM.AR pudo saber, personal policial iniciaría la búsqueda en Lobos y en la Laguna de Lobos.-

Me gusta: Me gusta Cargando...