Brutal agresión contra un joven esta madrugada

Un joven de Roque Pérez fue salvajemente agredido por 4 personas que serían todos menores de 18 años.

El hecho, denunciado en las redes sociales por una de las hermanas del joven, ocurrió esta madrugada en un bar de esta ciudad.

De acuerdo siempre al testimonio de una hermana del chico, le quebraron el tabique y lo lastimaron hasta en un tobillo.

Los agresores habrían sido aprehendidos por personal policial, pero por tratarse de menores de edad habrían sido entregados a sus familiares.

Según se nos informó desde la familia del chico agredido, a un amigo que salió en su defensa “le pegaron un manoplazo en la cabeza, lo trasladaron a Saladillo por posibles fracturas de cráneo”.

También una de las hermanas del joven agredido expresó que con esos 4 chicos (menores de edad) “habia tenido un cruce de palabras días atrás, porque uno de ellos había roto una botella de cerveza en la plaza Mitre y ……… (mi hermano) les dijo que porque habían roto la botella, que no sean boludos, que se porten bien .

Parece que le tomaron bronca y no pararon hasta encontrarlo.

Le dieron una golpiza, uno de ellos con una manopla.

Le quebraron el tabique y posiblemente el maxilofacial”.

Repudiable hecho de violencia y ojalá estos chicos agredidos se recuperen pronto y este tipo de episodios no pasen nuevamente.

Foto gentileza de la familia del joven agredido.-

