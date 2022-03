Barenboim pide no cancelar artistas de Rusia y dirige un concierto por la paz

«Estamos viviendo un acontecimiento criminal», dijo el director de orquesta, quien pidió no generalizar y suponer que todas las personas de nacionalidad rusa apoyan los ataques liderados por el presidente Putin.

El director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim estará al frente de un «concierto por la paz» ante los ataques rusos a Ucrania. Lo hará hoy domingo con la Ópera Estatal de Berlín, la cual conduce,y junto a la Orquesta Estatal de esa ciudad. El objetivo será recaudar fondos para brindar ayuda humanitaria a las familias ucranianas.

El programa del concierto, que se llevará a cabo en el coliseo de la capital alemana, incluye una versión del Himno Nacional de Ucrania, la Sinfonía no. 8 «Incompleta» de Franz Shubert y la Sinfonía no.3 «Heroica» de Ludwig van Beethoven.

En declaraciones al diario «Berliner Morgenpost», el artista cuestionó la cancelación de diversos artistas por el solo hecho de ser rusos, tal como viene ocurriendo en diversos teatros europeos. «No creo que sea bueno que los artistas rusos sean automáticamente cancelados en Occidente. ¿Por qué? Se trata en su mayoría de personas que no tienen nada que ver con Putin y no tienen una buena opinión de él», expresó.

En esa línea, Barenboim aclaró que «otra cosa es si son artistas entusiastas de Putin que no están dispuestos a distanciarse en esta situación de guerra, entonces entiendo que no se los deje estar entre nosotros». Y no dejó lugar a dudas sobre su postura al calificar como «un acto inhumano» a la intervención militar en Ucrania por parte de Rusia.

«Esto no es una cuestión de paz, estamos viviendo un acontecimiento criminal. No hay una idea negociable detrás, se trata de un poder cruel», opinó el director de orquesta, quien se ha caracterizado por su perfil antibélico y sus esfuerzos por unir a los pueblos a través de la música.

Nota gentileza de Infonews.-