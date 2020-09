Ayuda: ella busca a su padre

Mi nombre es María Noelia. Busco a mi Padre Biológico. Tengo 41 años .Mi madre quedó embarazada a los 16 años. Mi abuela Rosa Josefina oriunda de Córdoba, vivía en Rafael Castillo en la calle Bravard en el año 1978. En ese entonces un conventillo. Mi madre Mirta Isabel Sosa. Mis tíos Miguel Ángel, Fabián y Verónica. Frecuentaban a mi abuela ya que se quedaban en Morón, casa de mi tía abuela Sosa. Conoce a Jorge Gómez que era changarín del Abasto. Le gustaba el boxeo. Lo poco que recordaba mi tió es que era oriundo de Roque Pérez y que tenía sus padres y sus hermanos en dicha ciudad. Calculamos que tendría alrededor de 59 años cree que cumpliá años en septiembre. Cuando mi abuela fallece repentinamente de una peritonitis, los traen a vivir a Córdoba.

Nececito cerrar mi historia saber quién soy. No necesito nada ya que tengo mi vida bien encaminada. Mi madre falleció hace 7 años a los 49 años.

En el Hospital Roffo, prometió llevarme al lugar, y no hay día en que no piense que estuve tan cerca y tan lejos a la vez. Aquí dejo unas fotos de cuando nací y de mis tíos en esos años.

Tenemos disponible un tél. De María Noélia para que se comuniquen con ella.-

