Axel Kicillof promete abrir los shoppings de Provincia si sigue la baja de contagios

El gobernador anunció la extensión del aislamiento en la provincia de Buenos Aires y aseguró que «Hasta que no haya vacuna, vamos a tener que seguir la cuarentena con la misma dinámica».

Axel Kicillof anunció este viernes que si la semana próxima siguen en descenso los casos positivos de coronavirus en el conurbano «se habilitarán los comercios en centros comerciales con protocolos» y ratificó que en el interior se continuará con el sistema de fases, de acuerdo a su situación epidemiológica.

El Gobernador bonaerense aseguró que la provincia conserva un panorama favorable en cuanto a la progresión de los casos de coronavirus, ya que la cantidad de casos va en descenso: “Seguimos con la misma dinámica a nivel epidemiológico. En el AMBA se han reducido los casos por 7 semanas. 5300 casos promedio a fines de agosto. Esta última semana estamos en 2800 casos diarios en promedio, se bajó un 47 por ciento”.

La situación con respecto a las Unidades de Terapia Intensiva en la provincia también es alentadora: “Se vio en la ocupación de camas de terapia intensiva. 1260 camas ocupadas en el peor momento. Hoy estamos en 870”, aseguró el mandatario de la Provincia.

“En el interior, vimos un crecimiento de casos. Bajábamos un 47 por ciento en el AMBA, los casos en el interior pasaron de 500 a 1400 por día. Se compensa con la caída en el AMBA”, afirmó. Luego explicó que en el interior, en referencia 100 municipios, las medidas de distanciamiento continúan y que se ha implementado un sistema de fases, que posibilitan habilitar actividades escalonadamente.

En ese marco explicó que el Area Metropolitana de Buenos Aires se encuentra en la fase 3. Eso significa que están permitidos los restoranes al aire libre, las salidas recreativas, los encuentros de hasta 10 personas, la construcción privada y el trabajo doméstico.

Aseguró que si en la semana que viene la cantidad de contagiados sigue en baja, “pasaremos a una nueva etapa con locales comerciales, pero no patios de comida, ensayos de artistas, talleres en establecimientos culturales, deporte al aire libre, construcción privada ampliada. Con protocolos. Si hay una baja, no este lunes, el otro, se hará la habilitación”. Pero que si la cantidad de contagios aumenta, se retrocederá con las reaperturas.

“Hace 8 meses llegó la pandemia y muchos decían que la provincia podía sufrir un colapso. No es para menos, estamos en una región vulnerable, un estado frágil y la salud descuidada desde hace muchos años”, aseguró el Gobernador.

Sin embargo, afirmó Kicillof, esos desbordes no se cumplieron y que la provincia evitó el desborde sanitario: “Si alguien precisaba un respirador o una cama y no se tenía, su situación hubiera sido dramática. Y no pasó por la decisión acertada del presidente, por eso hubo un sistema de salud que dio respuesta”.

El Gobernador también se refirió a los esfuerzos que desde el sistema educativo se hicieron para sostener el contacto con los alumnos y el rol que jugaron y juegas las escuelas y docentes en estos tiempos: “Mejoramos los edificios del sistema educativo y lo usamos para dejar las escuelas abiertas para dar alimentación a 1,7 millones de familias, no solamente los chicos. Han podido seguir en su gran mayoría con la educación, con 12 millones de cuadernillos repartidos y conectividad”.

Kicillof aseguró además que hasta que no haya vacuna contra el coronavirus la cuarentena se mantendrá con la misma dinámica en la provincia de Buenos Aires.

«Es realmente impresionante el trabajo que se está haciendo y el enorme esfuerzo que está haciendo el pueblo de la Provincia. La enorme consciencia que tomó sobre la enfermedad. Ese trabajo valió la pena. Seguimos en una situación signada por la tristeza y la enfermedad. La pandemia no terminó ni la Provincia, ni el país, ni en el mundo”, dijo.

“Creo que, entre las lecciones que aprendimos, como no hay vacuna aún y no hay remedio, lo que nos sirve para protegernos entre todos es un Estado presente, un gobierno que cuida y un pueblo solitario. Hace casi ocho meses que la pandemia llegó a nuestro país. La verdad es que aún los más optimistas pensaban que nuestra provincia iba a sufrir un colapso sanitario, como lo que se vio en muchos países del mundo. No era para menos, porque estamos en una región vulnerable. Sufrimos un Estado frágil desde que asumimos y una salud descuidada desde hace muchos años”, agregó.

Nota gentileza de MinutoUno.-

