Axel Kicillof: «Las medidas de Ciudad no son aplicables en Provincia»

“En la Ciudad de Buenos Aires la realidad es muy distinta pero estamos pegados. Larreta me dijo ‘somos vecinos’. Vecinos no, te estamos rodeando. No tengo confianza pero si estamos trabajando los dos ministerios junto al nacional pero las medidas que aplica Ciudad no son para provincia”, diferenció Kicillof.

En ese sentido, marcó la estrecha brecha en cuanto a las cifras de casos confirmados de Covid-19: “En provincia, cada cien mil habitantes tenemos 18 casos de coronavirus, la Ciudad 83 cada cien mil”, diferenció.

Y especificó: “La provincia no abre el comercio pero hay mucho abierto en la Ciudad hay riesgo de intercambio viral, por eso me puse muy firme en esa cuestión. Los intendentes del Conurbano no están de acuerdo con la apertura del comercio”.

M1.-