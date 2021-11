Avanza el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra

La Comisión de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre proyecto de Ley de Acceso a la Tierra que tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra elaborado en base a propuestas de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que tiene como objetivo facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas para la agricultura de las familias productoras que carezcan de tierra propia.

Al respecto, la diputada Cecilia Moreau (FdT), autora del proyecto y presidenta de la comisión, explicó que la iniciativa «garantiza las condiciones al acceso a la tierra de aquellas familias productoras que no estén constantemente atadas a poder pagar el alquiler o no de esas tierras, y genera beneficios en cuanto a los circuitos de comercialización». «Un 75% no son propietarios de la tierra y es necesario que se generen condiciones de manera sustentable, de desarrollo y la protección de los territorios», resumió la legisladora, citada por Télam.

Por su parte, la diputada Carla Carrizo, vicepresidenta de la comisión, en representación de Juntos por el Cambio, adelantó que desde ese espacio presentarán un dictamen en minoría, aunque apoyan «la idea de iniciar el acceso a la tierra para todas estas unidades productivas de Argentina». «Nuestra crítica es que tiene un enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo», indicó, a la vez que propuso que «los créditos sean de trazabilidad de la agricultura familiar». La diputada María Rosa Martínez explicó en su alocución el proyecto al que describió como un «reordenamiento de tierras fiscales y repoblamiento a partir del otorgamiento de parcelas de 150 hectáreas que posibiliten desarrollar el interior de nuestro país y localidades que en muchos casos han sido abandonadas».

«El proyecto es un potencial generador de trabajo genuino e incrementar valor agregado en origen», agregó. En otro orden, la Comisión aprobó el dictamen del Programa Nacional «Marcha al Campo» que propone el reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales; además de transferencias de inmuebles, cesión de terrenos para áreas protegidas y reconocimientos que instituyen el 30 de marzo como Día nacional del Turismo Rural; el 30 de abril, como Día del Amor Maternal en conmemoración de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo.

Además, se aprobaron en la comisión dictámenes para instituir el 23 de septiembre como «Día nacional de la Lengua de Señas», la incorporación dentro de contenidos curriculares en el nivel inicial de educación; y establecer el 30 de diciembre como Día Nacional de la Juventud Comprometida en homenaje a las víctimas de la tragedia de Cromañón, con la incorporación en el calendario escolar, entre otras iniciativas.

