AUTORIZAN NUEVAS ACTIVIDADES EN ROQUE PÉREZ

El Municipio de Roque Pérez informa que las habilitaciones tienen carácter provisorio y restrictivo.

En todos los casos el incumplimiento de las mismas significará la clausura del comercio o servicio, o bien de la actividad o rubro si se comprobara un incumplimiento generalizado.

TANDAS DE PRUEBAS PARA AUTOMOVILISMO:

En primer lugar el club deberá inscribirse en la Dirección de Deportes al teléfono 2227 474590

Disposiciones generales de ingreso del equipo:

1- Se limitará el número de personas por equipo a 4, incluyendo el piloto, para garantizar la distancia social recomendada por las autoridades sanitarias dentro de los boxes.

2- Se recomienda a los integrantes del equipo mayores de 65 años no concurrir.

3- El club fijará previamente un horario de ingreso y egreso (turno) para la tanda de prueba o entrenamiento que no podrá superar las dos (2) horas.

4- Se deberá llenar una planilla diaria de las personas que ingresan al espacio.

5- Se ingresará por la puerta de acceso principal del Automóvil Club “El Orejano”, donde se realizarán los controles sanitarios que se detallan en el siguiente apartado.

6- Cada equipo recibirá un box previamente asignado y desinfectado al efecto.

Los boxes no deberán ser usados de manera continua, sino garantizar otros sin uso entre medio.

Medidas sanitarias y preventivas

1- Toda persona, sin excepción, deberá ingresar con tapaboca y nariz

2- Se le tomará la temperatura en la puerta de ingreso al Automóvil Club “El Orejano”.

3- Pasarán por sistema de desinfección manual.

4- Se reforzará la higiene de manos mediante lavados y uso de alcohol en gel.

5- Si se detectara algún síntoma de COVID 19 en el ingreso se deberá dar aviso inmediato a las autoridades sanitarias.

6- Días y horarios:

Dos sábados por mes: de 13:30 a 15:30 hs primer turno, de 16:00 a 18:00 hs segundo turno.

CELEBRACIÓN DE CEREMONIAS RELIGIOSAS:

En primer lugar deberán registrarse en la dirección de Cultura al teléfono 2227 524134.

1-Se presentará un escrito con los datos (nombre y apellido, DNI, dirección, teléfono y lo que resulte necesario) de las personas que van asistir dicha actividad a cargo del Pastor o encargado del lugar, y su horario correspondiente.

2- Se llevará a cabo la reunión de 1 hora con (45) minutos de separación para la correcta desinfección del lugar e higiene personal dentro de la franja horaria correspondiente (9:00 a 19:00 horas), así como también la ventilación del espacio.

3- De acuerdo a las dimensiones de cada salón, se formarán grupos reducidos de personas (8 número máximo) y se marcarán zonas que deben respetar por cada persona.

4- Los salones, iglesias, deberán contar con un trapo de piso con lavandina en la entrada al lugar y alcohol en gel o diluido en agua para la utilización de las personas que asistan.

5- Al ingresar se rociará la ropa con alcohol 70/30

6- Contará con una zona llamada sucia para dejar bolsos, camperas, etc que deberá estar separadas a 1 metro entre sí.

7- En todo momento se deberá respetar el distanciamiento mínimo de 3 metros.

8- Se deberá usar tapaboca en todo momento.

9- Una vez terminada la reunión o misa no se podrán quedar en el lugar, queda totalmente prohibida la permanencia posterior.