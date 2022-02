Aumentaría un 20% el precio del pan

La visita a la panadería saldrá más cara: una pata empresarial anunció que, por una cuestión de costos, deberán subir los precios entre el 20 y 25%.

Los panificados estarán entre un 20 y un 25% más caros. Así lo confirmó el presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré, quien adelantó que el impacto se verá en los próximos días. «No nos queda otra alternativa», explicó Santoandré, quien adjudicó esta decisión al aumento del combustible, los servicios y «muchas de nuestras materias primas».

En esa línea, remarcó: «Los huevos, por ejemplo, en 1O días aumentaron un 30%; el azúcar un 33%; los plásticos y el papel el 10%; la levadura un 35%». «Es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios», detalló el dirigente panadero, quien aclaró que mantuvieron el precio del pan desde el pasado mes de octubre.

«Es una situación que nos duele, porque sabemos que no puede faltar el pan en la mesa de ninguna familia argentina, por eso siempre colaboramos con todo lo que podemos, pero la realidad es que los incrementos de precios son desmedidos y si no aumentamos también nosotros, muchas panaderías no podrán abrir sus persianas», advirtió.

Nota gentileza de Infonews.-