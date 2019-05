ATSA SE SUMA A LA SEMANA MUNDIAL POR EL PARTO RESPETADO

En el marco de las actividades de difusión por el parto respetado que se desarrollaron entre el 13 y 19 de mayo, el sindicato de la Sanidad, que tiene como Secretario General a Pedro Borgini, llevará adelante una jornada informativa sobre los derechos de la mujer embarazada y su familia, en la que disertarán integrantes de la ONG “VOS PODÉS”, la especialista en gimnasia para embarazadas Lorena Ribot, la médica especialista en Ginecología y Obstetricia y Florencia Hortel del primer Programa De Nacimientos No Intervenido de la ciudad de La Plata “PRONANI”.

La charla que fue organizada por el equipo interdisciplinario del Programa Integral Contra de las Violencias que funciona en ATSA desde hace dos años promoviendo la construcción de vínculos saludables a partir del respeto, tiene como objetivo brindar y compartir información significativa en torno a la garantización de los derechos que contempla la Ley Nacional de Parto humanizado (25.929), dar a conocer las alternativas que existen en nuestra ciudad donde ya se puede elegir cómo parir y además responder a las dudas que puedan aparecer acerca de la temática por parte de las y los trabajadores de la Sanidad que son actores centrales en este proceso.

“Desde el Sindicato de la Sanidad conforme lo que establece la legislación sentimos la necesidad de sumarnos a la iniciativa de brindar información de utilidad tanto a futuras madres y padres como a los trabajadores para que sepan cuáles son sus derechos y puedan manejar opciones” agrega el Secretario General de ATSA y tesorero de la FATSA, Pedro Borgini.

Parir de manera humanizada no solo comprende priorizar el parto natural cuando las condiciones son favorables y no someter a la madre a una práctica quirúrgica cuando no es necesario, sino que también se extiende a todo el proceso del pre y post parto donde la mujer debe ser respetada en sus decisiones; ya sea los ejercicios adecuados durante el embarazo, la elección de la postura en el momento del parto, estar acompañada por quien ella desee, estar asistida durante la lactancia, entre otras opciones que no son abordadas por los profesionales de la salud que en muchos casos están condicionados por un mirada restringida de la institución respecto al cuidado de la mujer y su familia.

La Jornada se realizará mañana martes 28 de mayo a las 9hs en el auditorio central de la sede de ATSA La Plata de calle 5 entre 39 y 40. Para mayor información comunicarse a atsacomunidad@gmail.com FUENTE ATSA LA PLATA.-

