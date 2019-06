Atrasadísimos: 1 año de prisión en suspenso para la chica que besó a su pareja en Constitución

El veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N° 26 fue repudiado por una movilización que pidió la absolución.La juzgaron por un hecho ocurrido en octubre de 2017.

La jueza Marta Yungano del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 26 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a un año a Mariana Gómez por “resistencia a la autoridad y lesiones”.

“La sentencia es lesboodiante, es discriminadora y nosotras llegamos hasta acá porque queríamos la absolución para que fuera un precedente. No esperábamos este fallo. Es en suspenso y eso es peor, porque tenemos que estar con cuidado en todas las esquinas. Compañeras necesitamos el apoyo, necesitamos que esto se difunda”, dijo Rocío a la prensa.

En las puertas del tribunal se realizó una masiva movilización en apoyo a la absolución de Mariana Gómez juzgada por besar a su esposa, Rocío Girat, en la estación Constitución en octubre de 2017.

Con carteles, cánticos y bombos una manifestación se concentró desde la mañana en apoyo de Gómez, en la calle Paraguay, previo a la macha por el Día Internacional del Orgullo Gay de este viernes por la tarde.

Mariana y Rocío, juicio por beso.

La fiscal Diana Goral solicitó una pena de dos años de prisión para Gómez por el “delito de resistencia a la autoridad en concurso real con el de lesiones graves», mientras que la defensa de la joven pidió la absolución.

Los hechos juzgados se desarrollaron el 2 de octubre de 2017 al mediodía, Gómez y Girat estaban bajo el domo de Constitución. conversando y fumando, cuando un empleado de Metrovías, José María Pérez, se acercó a Gómez para pedirle que deje de fumar. Cuando la acusada respondió que no había cartelería que indicara que estaba prohibido fumar en ese espacio –y que había otras personas fumando en el lugar–, Pérez llamó a un oficial de la Policía de la Ciudad, Jonatan Maximiliano Rojo, quien le dijo a Gómez, “che pibe, apagá el cigarrillo”.

En su declaración ante la jueza, Gómez aseguró que ella intentó irse del lugar, pero que Rojo siguió: “Me ponía la mano en el pecho y me decía ‘quedate acá que vas a ser detenido’” y comenzó un forcejeo entre ambos. Según el relato de la acusada, el oficial llamó por handy a una compañera, Karen Villarreal, y, en medio del forcejeo, “Rojo me tuerce el brazo y me tira para atrás”.

Entonces Gómez agarró del pelo a Villarreal “para no caer” y, en el proceso, le arrancó parte del cabello. Los dos agentes la redujeron, la esposaron y la trasladaron a la estación policial que está en la estación Boedo de la Línea E. Horas después fue liberada.

La fiscal Goral alegó que la agresión a la oficial Villarreal fue “más grave”porque, explicó, las mujeres sufren más tener una “alopecia visible” que en un hombre. “Todas sabemos lo que cuesta que nuestro cabello crezca”, afirmó sobre la caída del pelo de la policía. Gentileza de Infonews.-

Me gusta: Me gusta Cargando...