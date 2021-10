ATENCIÓN: «El juego del calamar», ¿para qué edad está recomendada?

El juego del calamar, la serie de Hwang Dong-hyuk, está arrasando en Netflix desde que se estrenó a mediados de septiembre.Está inspirada en el subgénero de los juegos de supervivencia del manga, normalmente con mucho predicamento entre el público infantil y juvenil. Pero ojo, no hay que despistarse por esa estética inocente de cómic

En la serie, personas muy endeudadas reciben la oferta de someterse a unas pruebas pero si pierden… pueden morir. Si ganan, recibirán un premio millonario gracias al que terminarán con sus graves problemas económicos.

La ficción de Netflix atrae a los niños, además de por esa estética un tanto naif, porque El juego del Calamar está basado en juegos infantiles que son tradicionales en Corea del Sur, como Luz roja, luz verde (que se parece al escondite inglés) o la prueba de la galleta. Pero, de nuevo, no hay que confiarse. No es una serie para niños, es violenta, macabra y, de hecho, la propia plataforma anuncia que no se recomienda para menores de 16 años.

En la trama se plantean tramas retorcidas, dilemas morales de calado, hay escenas con violencia gratuita, matanzas (incluso), etc., por lo que la edad establecida deja fuera a un público entre el que está calando: los preadolescentes. No obstante, cada familia conoce a sus vástagos mejor que nadie, así como su grado de madurez. Por tanto, es preferible que si un niño quiere verla, el visionado se haga con supervisión de un adulto.

Al contenido puramente argumental de El juego del calamar se une una alerta que hace Netflix en un momento del cuarto capítulo (El equipo es lo primero): «Algunas escenas tienen efectos estroboscópicos que pueden afectar a espectadores fotosensibles«, que se refiere a un efecto óptico que se produce al iluminar mediantebreves destellos de luz un objeto que se mueve de forma rápida y periódica. En algunos espectadores podría producir migrañas y hasta epilepsia.

Nota gentileza de: elmundo.es/