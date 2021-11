Así no! Atacaron con bombas molotov el edificio de Clarín

Así no! Rpereznetonline.com.ar no comparte la línea editorial de Clarín, ni la de su grupo, pero la violencia no es la manera.

Repudiamos totalmente el atentado de hoy a Clarín.

Atacaron con bombas molotov el edificio de Clarín.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a al menos nueve personas que, encapuchadas, lanzaron el ataque contra el edificio del Grupo Clarín ubicado en Barracas.

Al menos nueve personas atacaron con bombas molotov el acceso principal al edificio del Grupo Clarín, ubicado sobre la calle Piedras al 1700, en el barrio de Barracas.

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio. En las imágenes se puede ver al grupo de atacantes que llega caminando y, desde la vereda de enfrente del edificio, lanzan las bombas molotov uno tras otros, sólo interrumpidos por el paso de dos colectivos.

Fuente: MinutoUno.-