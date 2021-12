Asesinaron al rapero Drakeo the Ruler en Los Ángeles

El rapero conocido como Drakeo the Ruler fue asesinado a puñaladas durante un altercado en un festival musical de Los Ángeles, instantes antes de participar.

El asesinato fue confirmado por el publicista del cantante, Scott Jawson, al New York Times y la revista Rolling Stone.

El verdadero nombre del artista era Darrell Caldwell, de 28 años. Fue atacado en la noche del sábado durante el concierto Once Upon a Time in LA, en el que iban a participar varios artistas, incluyendo Snoop Dogg, 50 Cent y Ice Cube, y que fue suspendido tras el incidente.

Según explicó la Patrulla de Caminos de California en un comunicado, se desató un pleito detrás del escenario principal poco después de las 8:30 de la noche, tras lo cual un hombre quedó gravemente herido a manos de un sospechoso que blandía un arma afilada. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente.

Luis Garcia, portavoz de la policía, le dijo al diario Los Angeles Times que no se han efectuado arrestos.

MinutoUno.-