Argentina no tiene posibilidades de hacer un ajuste ni una devaluación

Santiago Cafiero reiteró este sábado que Argentina «no tiene posibilidades de hacer un ajuste” y “también es imposible una devaluación”, ya que eso “significaría aumentar la pobreza y que se dispare la inflación”.

“Argentina no tiene posibilidades de hacer un ajuste porque no es una prioridad o una herramienta para el Gobierno. No hay posibilidad de un ajuste en términos liberales”, dijo el jefe de Gabinete en declaraciones a radio El Destape. En la misma línea, el funcionario recordó que “las tasas de interés en septiembre del año pasado estaban en 74 por ciento y hoy están al 24 por ciento, por lo que para una Pyme era imposible financiarse”. “El sistema financiero debe promover créditos para la economía real y así promover la producción y el trabajo”, agregó. Sobre el impacto del coronavirus en la economía, Cafiero sostuvo que «la pandemia les pega a todos» y expresó: «Veníamos de un gobierno muy malo, que dejó una pobreza de 40 puntos y una inflación de 54 puntos. Por eso nuestra prioridad era desmontar la estructura que impulsaba la especulación financiera y desalentaba a la inversión productiva». «El mayor hito de nuestra gestión fue la reestructuración de la deuda, nos pusimos de acuerdo con el 99% de los acreedores”, destacó.

Nota gentileza de Infonews.-

