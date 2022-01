APLAUSOS: EN LA PÁGINA DE LA AFIP SE MUESTRAN FOTOS DE PERSONAS CON BARBIJOS COLOCADOS

En la página oficial de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), de 5 fotografías que se observan en el inicio, en 3 hay personas con sus barbijos colocados y las otras dos fotografías no lo tienen colocado porque están trabajando lejos de otras personas.

Realmente creemos que con este tipo de cosas la gente va a recordar el uso del barbijo siempre. Porque la AFIP podría haber elegido otras fotografías, pero no, eligió esas y es lo que «aplaudimos».

Porque la pandemia no terminó, se sigue contagiando la gente y lo que es peor, se sigue muriendo la gente por el Covid-19.

Sigamos con los cuidados y cumpliendo los protocolos.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...