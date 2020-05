ANUNCIO SOBRE NUEVOS PERMISOS EN ROQUE PÉREZ: CAMINAR, CORRER Y BICICLETA

Autorizar a las personas a salir a caminar, correr o andar en bicicleta en el marco de las salidas saludables con uso de tapabocas y respetando las distancias correspondientes para cada una de ellas.

Están permitidas de lunes a lunes de 10:00 a 17:00 horas para personas de hasta 60 años en espacios públicos. Y no es aconsejable para mayores de 60 años.

No está incluida la senda peatonal de acceso a la ciudad.

PROTOCOLO DE SALIDAS:

La actividad física es de movimiento, no se podrá permanecer quieto ni reunido en ningún espacio público.

Respetar el distanciamiento social de 2 metros entre personas. En caso de salidas en bicicleta se recomienda una distancia de al menos 10 metros.

En caso de salir acompañados de un hij@ o de una persona con discapacidad esta distancia podrá ser inferior.

Respetar el protocolo de higiene respiratoria: no salivar los espacios públicos, asegurarse de toser o estornudar siempre con el tapabocas colocado y el pliegue del codo.

Evitar tocar objetos u otras superficies de la vía y espacios públicos.

Uso exclusivo de la bicicleta. NO compartir.

En ningún momento se deberá detener en la vía o espacio público evitando así los conglomerados.

En el caso de menores de edad, podrán salir más de uno acompañado de un solo progenitor, o familiar mayor responsable. Las salidas deberán ser sin ningún elemento y/o material como pelotas, triciclos, patines, patinetas, etc.

Recomendaciones generales:

• Utilizar cubre boca y nariz

• No tocar objetos en la vía publica ni detenerse en bancos, juegos de plaza ni gimnasios urbanos al aire libre.

• Elongar en su domicilio

• No escupir en la vía pública. Llevar pañuelos para escupir en caso que sea necesario y descartarlo en su domicilio.

• Salir solo o en su defecto con su conviviente

• Llevar hidratación personal. No compartir botella con nadie.

• No exceder de 1 hora y mientras se ejercita, no pasar una intensidad moderada

• Utilizar lugares de cercanía (parques, plazas) y circuitos donde hayan pocas personas, evitar lugares transitados.

• En caso de cruzarse con alguien o sobrepasar una persona, ampliar la distancia de sobrepaso lo más que pueda.

• Inmediatamente llega a su casa, quitarse la ropa y lavar todo el equipamiento deportivo.

Apelamos a la responsabilidad individual en el cumplimiento de las indicaciones y recomendaciones. La vigencia de la medida dependerá de su acatamiento, entendiendo que el accionar individual pone en juego el cuidado personal y el de cada roqueperense.

Municipio de Roque Pérez.-