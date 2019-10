Andy Kusnetzoff criticó la elección de Viviana Canosa para moderar del debate presidencial

El conductor radial dio su opinión en una charla con la columnista María O’Donnell, quien le contestó que la elección de Canosa se dio en el marco de la Cámara Nacional Electoral y los candidatos a presidentes.

O’Donnell, además, le dijo que el rol del presentador no será el de repreguntar sino sólo la de presentar los temas que los candidatos abordarán. Andy, sin embargo, siguió con su postura.

«O sea que sería lo mismo que modere Silvio Soldán, sin desmerecer, porque es más el mérito de que te elijan que el hecho de moderar entonces. Si el periodista no puede preguntar, es más bien un presentador. Hubiesen elegido conductores como nosotros entonces, y no periodistas políticos», reflexionó, y luego cerró el tema para no hacer «vedettismo» ni «periodismo de periodistas».

Desde que fue madre Viviana Canosa se alejó del periodismo de espectáculos y recientemente estrenó un programa de entrevistas a políticos en El Nueve llamado Nada personal. M1.-