Ana Inés Sánchez Fernández, no implica un riesgo para la comunidad

COMUNICADO EQUIPO INTERSECTORIAL.

22 de marzo de 2020.

Se comunica que, a partir de un llamado realizado por autoridades de Región Sanitaria Décima, se notificó el requerimiento de búsqueda de la señora Ana Inés Sánchez Fernández.

De manera inmediata, y por las vías oficiales, se realizó la búsqueda activa de esta persona, no coincidiendo los datos de domicilio aportados con la geografía de Lobos. Igualmente se realizó rastrillaje en 4 manzanas a la redonda, se buscaron datos por padrón electoral y se agotaron los medios administrativos sin obtener respuesta favorable.

Por tal motivo, y luego de abordar todas las vías legales, operativas y administrativas, junto con las autoridades locales se decidió solicitar apoyo de la comunidad y la prensa local para acceder al paradero de la señora mencionada.

La señora Ana Inés realizó un viaje por una aerolínea internacional donde se detectó un caso positivo para coronavirus, luego de su arribo al país, en otro pasajero del avión, motivo por el cual desde el Ministerio de Salud se realizó la búsqueda de los pasajeros que compartieron espacios próximos a ese caso, destacando por la presente que la señora Ana Inés Sánchez Fernández no presentó síntomas y pasó los controles en el aeropuerto de Ezeiza sin inconvenientes y no ingresó a protocolo de caso sospechoso para covid 19.

A partir del pedido de apoyo público de la comunidad se logró, a través de los diferentes llamados efectuados a las líneas locales, comunicarse con allegados de la señora Ana Inés quien, desde el día 14 de marzo, no se encuentra en Argentina ya que volvió a su país de residencia de manera anticipada, atenta a la situación mundial.

Permaneció en Lobos durante 14 horas teniendo contacto con quien la albergó y un familiar, quienes han sido debidamente informados y serán controlados por las autoridades sanitarias, negando hasta el momento haber padecido algún síntoma sospechoso y afirmando haber mantenido aislamiento en Lobos.

La señora Ana Inés, durante su estadía en Argentina, realizó un viaje con fines turísticos a la provincia de Misiones. Estos datos serán notificados inmediatamente a las autoridades sanitarias.

Hasta el momento, y por la investigación epidemiológica realizada, informamos que la presencia y permanencia de la persona buscada, Ana Inés Sánchez Fernández, no implica un riesgo para la comunidad lobense. Se mantiene, sin embargo, el nivel de alerta emitido por las autoridades de Nación para todo el territorio de Argentina.

Es este mismo comunicado, se pone al día las actuaciones realizadas por el sistema de salud.

Se continúa a la espera de los dos resultados de los pacientes estudiados durante la última semana por ingresar a protocolo de estudio de síndrome febril, que incluye detección para influenza en una primera instancia y para covid 19,

solo si los referentes provinciales así lo determinan.

Encontrándose uno de ellos en su domicilio y en perfecto estado de salud, manteniendo el aislamiento y monitoreo por las autoridades municipales desde hace una semana.

El segundo paciente está internado en aislamiento para observación y tratamiento por neumonía con respuesta favorable y buena evolución.

Por otro lado, el sistema SAME local dio respuesta y atención a 128 consultas en las últimas 24 horas no ingresando en ningún caso a protocolo de Covid 19.