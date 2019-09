Amenazaron de muerte a Schiaretti tras un acto en Alta Gracia

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti vivió un momento incómodo este lunes después de la inauguración de una obra en Alta Gracia: un vecino lo increpó y lo amenazó de muerte.

El hombre se acercó a la camioneta que transportaba al mandatario provincial para pedirle trabajo. Schiaretti bajó la ventanilla para escucharlo y, tras intercambiar un breve diálogo, el hombre comenzó a increpar verbalmente al Gobernador.

En un primer momento el vecino habría criticado al presidente Mauricio Macri y después hizo referencia a la pobreza, según reveló el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres.

«Ya basta de sufrir. Hay que laburar. Hermano, si vos a mí me das una pala y un pico, me cago laburando. Ahora, dámelo», le exigió, a lo que Schiaretti le respondió que «laburar es lo principal». Luego el hombre lo amenazó: «No me mientas porque voy a ser el primero que te meta un tiro en la frente». M1.-