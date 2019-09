ALGUNOS MEDIOS DE ROQUE PÉREZ NO CUBRIREMOS LA PREMIACIÓN NI LOS DISCURSOS DE LA EXPO RURAL DEBIDO A LA FALTA DE INTERÉS QUE TIENEN «LOS SEÑORES DE LA RURAL» EN QUE LO HAGAMOS

Particularmente hace años que quien redacta esta nota cubre la información de las exposiciones de la Sociedad Rural de Roque Pérez. Hemos puesto stands y hasta hemos sido los fotógrafos oficiales en algunas muestras. Destaco por si alguien no lo sabe, que además de este medio (rpereznetonline.com.ar que está desde 2008 con ustedes) trabajo para la sección Roque Pérez del Semanario El Cuartopoder de Lobos y en un programa de radio que está desde 2011, llamado «Área 51» que se emite los miércoles de 18 a 20 horas por FM Nova 93.1. Sin embargo este año nos han enviado una sobre con una nota que dice:

«Con sumo gusto invitámoslos una vez más a participar de esta Muestra que, año tras año, con el invalorable apoyo de tanta gente como Uds., se hace realidad».

Está claro que no necesitábamos esta nota para saber acerca de la expo, como también está claro que si no nos invitan a la cena en la cual se premian a los expositores y productores y en la cual hablan las autoridades, es porque no consideran importante que hagamos la cobertura de esos actos y tanto a los 3 medios para los que trabajo, como por ejemplo al director (DIRECTOR DE UNA DE LAS RADIOS DE ROQUE PÉREZ) de la FM Nova 93.1, no nos enviaron esa invitación, por lo cual, ni el señor Martín Alejandro Ferro, ni yo, estaremos cubriendo lo que suceda en las entrega de premios y discursos durante esta noche en la expo rural; es más, ya hemos hecho otros planes para esta noche.

Una lástima porque realmente apreciamos a las dos máximas autoridades de la rural, tanto a Guillermo Maggi (secretario) como a Alejandro berti (presidente), con quien incluso hemos sido compañeros en la 2da. de Atlético y desconocemos si ellos están al tanto de estas cosas.

Siendo las 11 horas de este sábado 7 de septiembre, les deseamos a todos los productores y expositores la mayor de las suertes a la hora de la premiación.

N de la R: Tal como ustedes podrán ver en notas anteriores en este medio, hemos ido informando acerca de las diferentes actividades de la 33era. Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de Roque Pérez. No es mala voluntad, pero no nos gusta que nos ninguneen.-

Carlos Zampini.-