Alejandro Dolina: “Que los chicos necesitan ir a la escuela en medio de la pandemia es un pensamiento impertinente”

El artista, periodista, escritor y conductor de “Demasiado tarde para lágrimas”, Alejandro Dolina, brindó su opinión sobre las clases presenciales.

Si hay un virus que está matando millones de personas, no puede haber pediatras diciendo «a los niños les hace mal no ir al colegio». Claro que hace mal no ir al colegio, pero mucho peor hace contagiarse. Por no ir al colegio no se está muriendo nadie. Usted se puede recibir de ingeniero este año o el próximo. Se puede esperar un poco, en cambio el virus no espera. Son asuntos diferentes, hay un supuesto «humanismo pediátrico» que dice que «la educación es más importante que la vida». Pero si tenemos una pandemia, tal vez tendríamos que rever esto, no es lo más importante en este momento.

Yo no sé nada, pero sé pensar, y sé cuándo un pensamiento es pertinente y cuándo no lo es. Que los chicos necesitan ir a la escuela en medio de una pandemia es un pensamiento impertinente. Ir a la escuela es importante, pero no urgente. No hay que aprobar cuarto grado con urgencia. En cambio, hay personas que deben ser atendidas con urgencia. Por favor, alguien que piense bien, que no se mezcle, que no se metan a pensar si no están acostumbrados. No pongamos a conducir estas cuestiones a personas que no están pensando bien. Dejen a otros, acostumbrados al pensamiento, si no están acostumbrados a pensar».