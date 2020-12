Alberto Fernández anunció obras públicas en 1500 municipios

Se realizarán durante los próximos seis meses. Según el presidente, la idea es la de «hacer una Argentina más federal» y que «crezca pareja».

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que en los próximos seis meses se estará llegando con obras públicas a «1500 municipios de los 2300 que existen» con la idea de «hacer una Argentina más federal» y que «crezca pareja».

«En los 6 meses que vienen se estará llegando a 1500 municipios de 2300 que existen. Ese objetivo que me propuse, de hacer una Argentina más federal, es un objetivo que estamos decididos a cumplir y del que no queremos claudicar. Queremos una Argentina que crezca pareja», dijo el mandatario al encabezar este mediodía un acto en el que se inauguraron 30 obras públicas en 12 provincias argentinas, citó Télam. El jefe de Estado destacó la importancia de la obra pública como «dinamizadora de la economía pospandemia», pero también recordó que «durante la pandemia se realizaron 750 obras públicas» y expresó su expectativa respecto a que «una eventual segunda ola de coronavirus no frustre el esfuerzo» que viene realizando el Gobierno.

Alberto Fernández anunció obras públicas en 1500 municipiosEl acto unió la Casa de Gobierno con cinco puntos del país, desde donde sus mandatarios se unieron al acto con sus mensajes. Participaron el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; de Río Negro, Arabela Carreras, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, así como el intendente de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. También asistieron al acto, acompañando al Presidente en Casa de Gobierno, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Katopodis precisó que las 30 obras concluidas en 12 provincias requirieron una inversión de 12 mil millones de pesos y forman parte de las 750 que se encuentran en marcha en todos el país. «Son más de 200 rutas, más de 250 obras hídricas, 70 obras en universidades, 12 hospitales modulares, 30 unidades carcelarias que están terminándose, y los 18 centros sanitarios en localidades turísticas», señaló el funcionario nacional.

En este marco, destacó que «mientras la gente se cuidó» en la pandemia, «el Gobierno construyó» para poner en movimiento «la rueda económica». Uno de los emprendimientos presentados hoy fue la repavimentación de 80 kilómetros en la ruta 158, licitada hace tres años, suspendida durante el gobierno de Mauricio Macri y retomada en medio de la pandemia. Al respecto, el gobernador Schiaretti destacó la centralidad de ese camino que une el sur de Brasil con los puertos chilenos y manifestó su deseo de que pueda convertirse algún día en una autovía para los más de 3000 automóviles y 2000 camiones que la recorren a diario. Otro de los puntos visitados a través de la videoconferencia fue la obra de saneamiento en el Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora. Allí, el intendente Insaurralde dijo que esa canalización de más de 9 kilómetros iniciada hace 8 años «se paralizó en 2017» y ahora se concluye para «cambiarle la vida» a más de 400 mil vecinos del lugar. También se habilitaron los últimos 13 kilómetros de la Ruta 7 que unen San Andrés de Giles con Carmen de Areco y un tramo de la Ruta 14 en Misiones. Además, se mencionó que se finalizaron una planta depuradora de deshechos cloacales en San Carlos de Bariloche y más de 60 hospitales en todo el país, en tanto que se confirmó que la semana próxima el Gobierno anunciará un «ambicioso» plan habitacional. Durante su mensaje, el Presidente dejó claro que su Gobierno realiza estas obras «sin discursos altisonantes», haciendo una contraposición con lo que fue el Gobierno de Macri. «No hablamos de brotes verdes, regamos la Patria todos los días. No hablamos de ‘segundo semestre’, trabajamos en el presente todos los días», dijo utilizando dos frases usadas durante la anterior gestión macrista. La alusión fue al documento suscripto por los integrantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio en el que se criticaban las «promesas incumplidas» de la gestión Fernández. «No hemos cambiado un cálculo de la inflación, no hemos cambiado un presupuesto siete días después de aprobado. Nunca eliminamos la obra pública, es más, pagamos las deudas que nos dejaron y ponemos la obra publica en pie. Ellos se olvidan, espero que el pueblo argentino no», señaló Fernández. En ese sentido, dijo estar «cumpliendo con cada uno de los compromisos asumidos» para conseguir «un país que haga parte a todos y a todas en cualquier rincón de Argentina».

