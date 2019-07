AFIRMAN QUE TANTO MACRI COMO FERNÁNDEZ VAN POR LOS INDECISOS Y LOS VOTOS DE LOS OTROS PARTIDOS

El ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner sostiene que los votos no tienen pertenencia a los partidos y que se mueven de manera coyuntural. Fernández explica que los votos de Lavagna-Urtubey no son de ellos, sino que votarán por ellos en las PASO, y que luego se atomizaran en la primera vuelta y el balotaje.