Acá también hay violencia de género. No nos asustemos de otros lugares

Valeria Juárez, es la primera mujer en el país en ocupar el puesto de trabajo de su victimario, en la municipalidad de Santa Rosa (La Pampa), luego de que quedara firme la sentencia por violencia de género de su expareja, Héctor Fabián Mendoza de 41 años, y que por ello fuera exonerado. (ver en notas anteriores).

Pero claro, desde Roque Pérez cuando se lee que fue en La Pampa, ya algunos se dejan de preocupar, no sienten empatía por Valeria porque ni la conocen. Pero ¿saben qué?, en Roque Pérez también hubo y hay casos de violencia de género. Hubo mujeres asesinadas que debemos recordar. Terribles asesinatos de mujeres que tenía toda una vida por delante.

Las declaraciones de Valeria Juárez son terribles, lo que vivió parece una pesadilla y no sabemos si la alegría del presente borrará las huellas de su pasado aterrador, ojalá así sea.

En nuestra localidad hay casos parecidos. Hay violencia. Es común ver a los móviles policiales parados en algunas direcciones día y noche, para evitar que golpeen o asesinen a una mujer o a sus hijos.

Hubo y hay casos de violencia. No estamos en una isla. Solo hay que abrir los ojos para poder ver.

Por eso desde rpereznetonline.com.ar les pedimos que se animen a denunciar, a seguir adelante y con la cabeza en alto. A no aislarse y a contar lo que les pasa. Que el miedo no las paralice. Este medio se pone a disposición para poder colaborar con lo que pueda.

Fuerza, no están solas!!!

#NiUnaMenos

Carlos Zampini

rpereznetonline.com.ar



