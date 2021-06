7 de junio: Día del Periodista. Este año con un enorme vacío

Hoy 7 de junio, Día del Periodista, no va a hacer el mismo que años anteriores.

No solo por la pandemia (que ya vivimos también en 2020), sino porque hay un vacío enorme que empeña cualquier celebración.

Quizás algunos/as se olviden, pero desde aquí no, no nos olvidaremos que nuestro amigo Jorge Mario Manganillo ya no está físicamente junto a nosotros. Porque no es lo mismo sin Jorge Mario.

Algunos saben todo lo que hemos compartido junto a Jorge, muchísimas cosas, muchos años de trabajar en los mismos lugares, de viajar a los mismos sitios, de estar siempre de buen humor y haciéndome chistes.

Recuerdo cuando hace años, en las obras de ensanchamiento del Canal 16, regresando de hacer la cobertura de esas obras y del asado que hubo, veníamos en su «Senda Móvil», junto a otro amigo y colega, José Luis Reina y a Jorge se le fue el auto a una cuneta bastante profunda, pero siguió acelerando con el auto de costado hasta que logró volver a ponerlo en el camino rural, pero ya con dos cubiertas pinchadas. No le importó y así seguimos viaje hasta la planta urbana de Roque Pérez. Anécdotas, recuerdos que le quedan a uno de tantos años de trabajar juntos.

Ni hablar de la publicidad «Zampi se volvió locoooo».

Por eso en este día del Periodista, vaya mi recuerdo para ese amigo que sigue presente en nosotros, con sus recuerdos y sobre todo, con la buena onda que siempre teníamos cuando estábamos laburando.

FELIZ DÍA DEL PERIODISTA A TODOS/AS!

En la foto: José Luis Reina, Jorge Mario Manganillo, Jorge Orlando Garavento y yo, Carlos Zampini.-