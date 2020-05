No solo habría OVNIS en Roque Pérez: Japón se prepara ante un eventual ataque extraterrestre

El ministro de Defensa japonés, Taro Kono, anunció que su país está preparando protocolos ante un eventual ataque extraterrestre, luego de que el Pentágono difundiera tres videos filmados por pilotos de la Marina de Estados Unidos que muestran objetos voladores no identificados (OVNI).

“Honestamente, no creo en los ovnis”, manifestó Kono en una conferencia de prensa y aseguró que ninguno de los pilotos bajo su órbita llegó a tener encuentros de este tipo. A pesar de esto, anunció que su ministerio está trabajando en la creación de un protocolo ante cualquier encuentro con naves de este tipo.

Siguiendo esta línea, agregó que la cartera de defensa “considerará los procedimientos para responder, registrar e informar encuentros, pero la naturaleza desconocida de tales objetos puede confundir a los pilotos de las Fuerzas de Autodefensa, incluidos los de los aviones de combate F-15”. El Gobierno japonés, por su parte, informó que sus aeronaves de combate, ubicadas en siete bases que van desde Hokkaido a Okinawa, ya se encuentran trabajando para identificar y controlar el avistamiento de aviones con procedencia desconocida.

Finalmente, Kono planteó que le gustaría conocer los motivos por los cuales el Pentágono decidió publicar el 27 de abril grabaciones de tres avistamientos de Ovnis, los cuales fueron recogidos por pilotos estadounidenses, uno en 2004 y los otros dos en 2015.

¿En Argentina también hay Ovnis?

En tanto, en Argentina la Policía Federal pondrá en marcha un informe sobre la presencia de Ovnis a partir de una solicitud realizada por una organización que se dedica al estudio de este tipo de fenómenos. El pedido fechado el 6 de mayo pasado instó al Ministerio de Seguridad Nacional que recopilará todo el material escrito o audiovisual relacionado a aeronaves no identificadas debido a un extraño acontecimiento ocurrido en 1978. Nota gentileza de Página/12.

EN ROQUE PÉREZ: Se ha informado a este medio sobre el avistamiento de varios objetos voladores no identificados (OVNI) sobre el cielo roqueperense. Incluso decenas de vecinos manifiestan sentir motores que surcan el cielo a la noche, pero no se ven luces de ningún tipo y creen que podría ser una avioneta que todas las noches pasa por Roque Pérez. ¿Pero, por qué no lleva luces encendidas?, ¿Por qué siempre de noche pasadas las 23:45 horas?. Varias dudas que quedan y que vuelven a poner en boca de todos el tema de los OVNIS en Roque Pérez, tal como ocurriera en 1994.-