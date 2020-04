Novedades para l@s trabajador@s de la construcción en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez presentó ante el Gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, la inquietud sobre la realidad que atraviesan l@s trabajador@s de la construcción y la posibilidad de autorizar la actividad bajo el cumplimiento de condiciones estrictas que involucrarán a todas las partes.

También se informó sobre el protocolo diseñado por el Licenciado de Seguridad e Higiene, Hever Orlando, que será presentado formalmente ante las autoridades provinciales.

La actividad se deberá desarrollar sin habitantes en el lugar, es decir que sólo se podrán realizar trabajos en espacios donde actualmente no viva nadie.

El responsable de obra (arquitecto, maestro mayor de obra o propietario) tendrá a su cargo el cumplimiento del protocolo de prevención sanitaria establecido para la actividad, bajo apercibimiento de clausurar la misma si se corrobora el incumplimiento.

Dicho protocolo fue diseñado por las autoridades sanitarias junto al responsable municipal de Seguridad e Higiene.

No se podrán superponer en una misma obra el trabajo de los distintos rubros vinculados a la construcción.

Los corralones y ferreterías deberán informar a diario las obras a las cuales les venden sus materiales, indicando la dirección de la misma, responsable de la obra, albañil, electricista, plomero, gasista, etc.

La actividad o jornada laboral no podrá extenderse, en ningún caso, más allá de las 14:00 hs., sin excepción.

Los corralones tendrán a su cargo el reparto de materiales, una vez al día en horario matutino.

Los corralones contarán con planillas oficiales donde el comprador hará declaración jurada de la información que brinda sobre la obra que desarrolla.

La descarga de materiales comprada a proveedores del rubro se hará en la zona de colectora de Ruta Nacional N° 205, salvo los camiones de descarga automática de materiales a granel (arena, piedra, etc.) que no requieran del trabajo de una persona más. El conductor deberá cumplir todas las medidas preventivas correspondientes y no podrá tener contacto estrecho con nadie.

No podrán ingresar a la ciudad obreros que no tengan domicilio en Roque Pérez.

La medida, una vez que sea aprobada por las autoridades provinciales, estará vigente hasta el 26 de abril o hasta que se confirme la aparición de un caso confirmado de coronavirus, momento en el cual el Municipio en uso de sus facultades cerrará el desarrollo de la actividad.