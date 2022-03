46 años del inicio de la dictadura cívico-militar-eclesiástica

Se cumplen hoy 46 años de la dictadura cívico-militar-eclesiástica que comenzó el 24 de marzo de 1976.

Y sigue doliendo. No es porque nos empecinamos a vivir del pasado, no. Es solo que la dictadura dejó la huella, la amarga huella en muchos de nosotros. Muchos tenemos un familiar desaparecido, un amigo o un conocido, otros no. Pero muchos que vivimos esa época en plena Capital Federal, recordamos lo terrible que era hasta salir a la calle. Durante esos años nos acostumbramos a salir con los documentos personales (en aquel entonces la Cédula de Identidad), porque a cada rato había operativos y nos separaban a las personas que caminábamos juntas por la calle, nos hacían preguntas y luego verificaban que las respuestas de ambos sean las mismas. No vivíamos tranquilos en esas épocas, aunque algunos pretendan querer contarnos una historia que no vivieron tan de cerca.

La dictadura mató, secuestró, torturó y robó personas. Desde el propio Estado se violaba todo tipo de leyes bajo la excusa de acabar con la subversión. El libro «Nunca Más» cuenta decenas de torturas que ni la ficción o película más sádica se ha atrevido a mostrar. Se torturaba a mujeres embarazadas. Se las violaba, se las asesinaba. Los vuelos de la muerte son solo parte de esos aberrantes asesinatos. Y esto pasó acá, en este país y hace solo, tan solo 46 años.

Porque no solo secuestraban o se llevaba detenidos de manera legal (en el mejor de los casos), a gente relacionada con la subversión, sino que cualquier persona que pensaba distinto, era blanco de ellos. Tener un libro de Pablo Neruda era considerado un acto subversivo. Si, un libro, solo un libro de poemas. Pero claro, su autor era «zurdo» para ellos y todo era justificado.

A los secuestros, torturas y asesinatos se les sumó el robo de bebés, muchos de los cuales hoy son nietos recuperados por las Abuela de Plaza de Mayo, pero además hicieron un saqueo de los bienes materiales de cientos de personas y se quedaron con sus cosas.

Pero hubo además otra parte de la dictadura que no todos recuerdan o prefieren no recordar y es la censura, la ridícula censura que incluía: los actores no podían besarse en la boca en las novelas, los jugadores de fútbol tampoco podían celebrar un gol con besos y abrazos, las películas en el cine no podían contener desnudos de ningún tipo, en Matemática estaba prohibido utilizar la palabra «conjunto», porque la consideraban de izquierda (esto es real y pocos lo recuerdan).

La banda de rock liderada por Freddie Mercury, Queen, sacó un disco titulado «Noticias del Mundo», en una de sus canciones estaba censurada por la dictadura: se trata de Get Down, Make Love, su álbum News Of The World de 1977. Es una canción con una letra que consideraban «abiertamente sexual» (los censuradores). Además de que no sonó en los conciertos de la banda en marzo de 1981 cuando vino a la Argentina, los discos estaban rayados precisamente en ese track, según el periodista BB Sanzo en un corto documental de La 100 sobre los 40 años de la visita de Queen a Argentina (en 2021). “Eso es increíble”, declaró el baterista Roger Taylor. No puedo creer que hayan tenido una mente tan cerrada para hacer eso. ¿Así que censuraron el amor?”, añadió.

Desde este medio no justificamos ninguna forma de violencia, tampoco la de la subversión, solo que no creemos que desde el Estado no se debe tratar, ni actual nunca de manera totalmente ilegal e inhumana. (Ponemos un ejemplo burdo: no se le puede robar al ladrón, hay que llevarlo a la justicia y que sea la justicia la que determine qué hacer).

Lo cierto es que pasaron ya 46 años, y aún muchos desconocen varios aspectos de esas épocas nefastas que ojalá, nunca, pero NUNCA MÁS vuelva a repetirse en este país.-