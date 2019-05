29M EN ROQUE PÉREZ. PARO, MOVILIZACIÓN, OLLAS POPULARES JUNTO A LOS TRABAJADORES Y JUNTO A LOS DESPEDIDOS DE LA EX CRIAVE

Porque paramos:

Como Movimientos Populares hemos tomado la decisión de acompañar el «Paro Nacional» convocado por la CGT ratificando nuestra lucha y unidad por los trabajadores y trabajadoras que mas sufren en la argentina.

En este sentido es que vamos a realizar distintas ollas populares en todos los barrios del país, como muestra del hambre , la miseria y la exclusión que genera este gobierno con sus políticas.

Como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular insistimos con la aprobación de 5 leyes urgentes para el sector:

• Emergencia alimentaria

• Infraestructura social

• Emergencia en adicciones

• Implementación de la ley de urbanización de barrios populares. ( aprobada por el congreso, pero sin presupuesto correspondiente.)

Por todo esto Paramos. porque no nos da lo mismo, porque miles de trabajadores perdieron el empleo, la changa, porque las tarifas son impagables, porque si no nos mata el hambre o la droga, nos mata la policía, porque negarle a un pibe un plato de comida es violencia…

Porque si hay pan para el pobre, no habrá paz para el rico.

CTEP . ROQUE PÉREZ- 25 DE MAYO – RIESTRA – PEDERNALES.-

MAÑANA MIÉRCOLES 29 DESDE LAS 12 HORAS, TODOS A LA RUTA. ADEMÁS ESTAREMOS ACOMPAÑANDO A LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE LA EX CRIAVE.-

