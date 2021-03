24 DE MARZO, 45 AÑOS DEL MÁS TERRIBLE HORROR VIVIDO EN ESTE PAÍS

Cada 24 de marzo, se recuerda en Argentina la fecha más funesta para nuestra historia: el 24 de marzo de 1976. Fue el inicio de la Dictadura cívico-militar (eclesiástica) más sangrienta de la historia argentina.

El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas depusieron al gobierno de María Estela Martínez de Perón e instalaron en su lugar un gobierno de facto conocido como la junta militar, que era gobernada por los comandantes de las tres fuerzas armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).

¿Por qué ocurrió esto? Son muchas las razones, pero la excusa de los militares fue que el país estaba viviendo una violencia creciente entre las facciones de izquierda y derecha del movimiento peronista, más la violencia de los guerrilleros Montoneros y ERP. Esto fue verdad, pero no fue la verdadera razón.

Al llegar al poder, la junta militar inició el autodenominado (por ellos mismos) Proceso de Reorganización Nacional, que consistía en una ofensiva militar contra la guerrilla. Una continuación extrema de lo que ya venía haciendo la presidenta Martínez de Perón. Pero esta vez, fue una guerra, una guerra sucia, avalada e incluso fomentada por el gobierno de Estados Unidos, que veía con ojos trémulos la posible aparición de un régimen comunista en estas tierras.

Así fue que el gobierno militar persiguió, detuvo, interrogó, torturó y ejecutó a 30 mil personas. Algunos eran guerrilleros, otros colaboradores, otros tan sólo estaban contra el golpe, y otros tantos eran simples civiles que no tenían relación alguna con la guerrilla. Es así que el saldo trágico fue de 30.000 desaparecidos. A veces agarraban a una persona y buscaban en su agenda a sus amigos, que luego también desaparecían.

Se establecieron centros clandestinos de detención, adonde llevaban a la gente, que eran luego caratulados como “desaparecidos”, gran cantidad de ellos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados aún vivos al mar en aviones de las fuerzas armadas.

Los ideólogos del Proceso, justificaron este accionar fuera de la ley diciendo que el orden democrático no servía para restablecer la paz. Se disolvió al Congreso, se estableció la pena de muerte para los subversivos, se suspendieron las libertades ciudadanas, se removió a la Corte Suprema de Justicia, se intervinieron los sindicatos obreros y las universidades, se proscribieron las actividades partidarias, y se creó un órgano de censura para todo tipo de medios de comunicación. Este fue el Proceso de Reorganización llamado así por ellos.

Además, estos asesinos se adueñaron de aproximadamente 500 niños, los que eran adoptados ilegalmente luego de nacer en los centros de detención, incluso por ellos mismos y en algunos casos por los asesinos de los propios padres de esos niños.

Para 1982 el gobierno militar ya no tenía ningún tipo de apoyo de nadie, ni de dentro, ni de fuera. La gente que había estado mirando al costado, comenzó a protestar, y las presiones internacionales también eran fuertes.

Por esa razón la junta buscó legitimarse en el poder con una guerra absurda que jamás debió existir, se dice que fue «el manotazo de ahogado» de quien era presidente en este momento, Galtieri, una persona sindicada como alcohólica. Y fue así que se decidió invadieron las Islas Malvinas, que estaban en poder de los ingleses desde que las ocuparan en 1833 (si, desde 1833).

Galtieri dijo: «si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla», pero claro él jamás llegó ni cerca de las Malvinas. La guerra fue totalmente desigual, nuestros soldados morían hasta por fuego propio, morían de hambre, de frío. Mientras los ingleses tenían hasta visores para ver en la oscuridad. Los soldados argentinos cuando eran prisioneros de los ingleses, la pasaban mejor, ya que comían bien y estaban abrigados. Las armas también eran totalmente diferentes, las nuestras casi obsoletas y las de ellos, de última generación.

Este fue el fin de la dictadura, ya que se enfrentaron a una derrota catastrófica, en una guerra a la que no fueron preparados, adonde enviaron a jóvenes sin instrucción, con elementos en mal estado (fusiles obsoletos que no se trababan), e incluso militares de rango como el ex capitán Alfredo Astíz, que había hecho desaparecer a las monjas francesas, se rindió en Malvinas sin disparar un solo tiro.

El 30 de octubre de 1983 se llama a elecciones, y el 10 de diciembre volvió la democracia a la Argentina de la mano del presidente Raúl Alfonsín, que hoy seguimos disfrutando con todas las buenas y malas, pero Democracia al fin.

Pero nunca hay que olvidar lo que sucedió el 24 de marzo de 1976, para que esto no vuelva a ocurrir Nunca Más.

Quienes aún no lo hicieron, recomendamos que lean el libro «Nunca Más», es un informe de la CONADEP, sobre lo que hicieron estos genocidas.

HOY COMO AYER, NI OLVIDO NI PERDÓN!!!