Lunes 1 de noviembre, ya pasaron 20 meses del asesinato de la nena de 8 años Guadalupe Eseiza.

Recordamos que hay un solo detenido y sospechoso del asesinato, quien es primo de la nena. Se trata de Sergio Ramón Oliveira.

Pasa el tiempo, pero la vida de Guada ya no está, sus sueños no están y por eso NO NOS OLVIDAMOS DE GUADALUPE!